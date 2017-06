'Civisme a la ciutat-grafit', d'alumnes de l'escola El Cim, guanya el Premi VNG casa teva!

La tercera tinenta d'Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i Equitat, Teresa Llorens, ha lliurat la tercera edició del Premi "VNG casa teva! Promoció del civisme i la convivència", que pretén sensibilitzar el jovent.

La biblioteca Joan Oliva i Milà s'ha omplert dels joves participants, que han assistit a la lectura de lectura de l'acta i el lliurament del premi als qui han fet el vídeo guanyador: "Civisme a la ciutat-grafit", de quatre alumnes de 2n d'ESO de l'escola El Cim: Alba Barneda, Pau Ortín, Enric Castelló i Berta Benedí. El premi, impulsat per la Regidoria de Convivència i Equitat a través del Programa d'Animació Educativa (PAE), s'adreça a l'alumnat dels centres de secundària de la ciutat, i consisteix en l'enregistrament d'un vídeo, mitjançant el mòbil o la tauleta, on es difongui un missatge a favor de les conductes cíviques a l'espai públic i la bona convivència a la ciutat.

Enguany hi ha participat 11 treballs.

Teresa Llorens ha agraït la participació dels joves i del professorat per la seva tasca pedagògica, i ha volgut felicitar especialment els i les guanyadores, "ja que demostreu un interès per la vostra ciutat que contribuirà a fer possible una ciutat per a tothom on hi tingui cabuda el respecte als altres, a un mateix i a la societat".

L'Ajuntament vol avançar en la promoció del civisme a la ciutat amb accions concretes, com és el cas d'aquest concurs, i d'altres com dissenyar campanyes de sensibilització o ampliar les accions educatives adreçades a tota la ciutadania.

El premi ha comptat amb la col·laboració de Scaparium i de les llibreries La Mulassa i Llibres Llorens, que han ofert un lot de llibres com a regal, i del director de l'EMAID (Escola Municipal d'Art i Disseny) com a jurat, juntament amb dues tècniques del Servei de Convivència i Equitat.