Detingut al Vendrell per incitar a l'odi fent una crida a reproduir actes violents com els de Blanquerna a Madrid

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la tarda un home de 27 anys, de nacionalitat espanyola i veí del Vendrell com a presumpte autor d’un delicte d’odi. El detingut hauria fet comentaris en què s’incitava a la realització d’actes com els que van tenir lloc al Centre Blanquerna de Madrid durant l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de setembre de 2013. Recordem que en aquell acte, un grup de persones vinculades a moviments d’extrema dreta van irrompre en l’esmentat espai quan s’estava desenvolupant l’acte institucional de celebració de la Diada. Els individus van agredir, escridassar i intimidar els assistents.



Els fets que han propiciat la detenció es remunten al 22 de març de 2017 quan, mitjançant un programa de ràdio emès pel canal d’un partit ultradretà que s’emetia a través d’una plataforma digital de podcast, l’autor va declarar que s’havien de reproduir actes com el de la Blanquerna, va realitzar comentaris islamòfobs i contraris a col·lectius de caire antifeixista. En concret, el detingut va fer aquestes afirmacions amb posterioritat a una manifestació que un col·lectiu antifeixista va convocar el 18 de març de 2017 a la capital del Baix Penedès.



La Policia de la Generalitat des d’un primer moment va dirigir les línies d’investigació cap a un mòbil ideològic que, finalment, s’ha concretat amb la detenció de l’autor dels fets. Després de ser escoltat en declaració es va deixar la detenció sense efecte a l’espera de ser citat en seu judicial.