La Plataforma per una Vegueria Pròpia es dissol després de 12 anys. EIX

La Plataforma per una Vegueria Pròpia es dissol després de 12 anys. Així es va decidir a l’assemblea extraordinària celebrada el passat 29 de maig a Igualada. La raó principal és que l’objectiu per a la qual va ser fundada ja s’ha aconseguit, després que el passat 8 de febrer el Parlament va crear la Vegueria Penedès, la vuitena en l’organització territorial de Catalunya.

Ara, s'impulsarà una nova entitat que, amb un altre format i uns altres objectius, doni continuïtat a la feina feta per la plataforma penedesenca. La constitució de la nova entitat vol "vetllar pel correcte desplegament de la demarcació veguerial del Penedès, seguir la implementació del Pla Territorial del Penedès i promoure, o bé participar, en propostes i activitats encaminades a la promoció del Penedès i el seus valors". Es tracta d'uns objectius que van en la línia de les cinc propostes contingudes en el manifest Lliure Albir fet per la Plataforma per una Vegueria Pròpia en l’acte de celebració de la Vegueria del passat 23 de febrer.

L’assemblea va celebrar la iniciativa que en certa manera alleugeria la recança de posar punt i final a una entitat. Es va va proposar que, d’acord amb els estatuts, fos l’entitat que n’heretés el llegat immaterial i també el material, que a hores d’ara és el romanent d’algunes publicacions, mentre que a nivell econòmic l’entitat tancarà pràcticament a zero o bé amb un lleuger saldo positiu. L’assemblea també va nomenar dos membres de la Junta perquè en un termini de temps prudencial tanquin els serrells pendents abans de presentar la sol·licitud de dissolució a l’organisme competent de la Generalitat.

"Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès i Anoia ara són una unitat denominada Vegueria Penedès després d’un procés llarg i apassionant", es destaca en el comunicat de la plataforma, que en aquest punt recorda que "el lligam entre les dues primeres comarques ja fa temps que s’havia anat afermant amb instruments con la Mancomunitat. La matriu penedesenca del Baix és indiscutible tot i que s’ha hagut de vèncer l’enorme obstacle que significa la ratlla provincial. Però el que ha acabat donant múscul a la vegueria ha estat la incorporació de l’Anoia, una comarca que se sentia incòmoda a la Catalunya Central i que ara tindrà l’oportunitat de retrobar-se ella mateixa a la nova vegueria". Des de la plataforma es recorda que la Vegueria Penedès es troba ben bé a la ròtula de Catalunya, camí natural cap a Barcelona i cap a Tarragona per la costa o per l’interior, camí natural cap a Lleida des d’Igualada, camí natural cap al Pirineu pel nou eix que comunica la costa penedesenca amb el Pirineu per Vilafranca, Igualada, Manresa, Berga i el túnel del Cadí.