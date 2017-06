Un de cada quatre menors catalans no pot accedir de forma regular al consum de llet

L’Obra Social 'la Caixa' i el Banc dels Aliments han presentat aquest dimarts la tercera edició de la campanya 'Cap nen sense bigoti' centrada a recollir llet per a famílies en risc d’exclusió social. La iniciativa s'allargarà durant dues setmanes, del 12 al 23 de juny. Els bancs dels aliments atenen 215.112 persones a Catalunya —de les quals més de 37.000 són nens d’entre 1 i 16 anys— que tenen dificultats per accedir regularment al consum d’aliments bàsics per a una dieta equilibrada com la llet i, segons dades de l’Idescat, el 24 % dels menors catalans se situen per sota del llindar de la pobresa. Així, un de cada quatre nens no pot accedir de forma regular al consum mínim de llet, estimat en un litre per persona a la setmana.

En virtut de la campanya 'Cap nen sense bigoti', CaixaBank posa a disposició de la iniciativa les seves 1.320 oficines a Catalunya i els centres associats a l’Obra Social ”la Caixa” per dur a terme la recollida de llet, del 12 al 23 de juny.

Paral·lelament, fins al 15 de juliol, es podran fer donatius econòmics a través dels canals electrònics Línia Oberta i CaixaMòbil, o bé a través de missatges SMS amb la paraula 'Llet' al 28024. També es pot fer una aportació a www.granrecollidadellet.cat.

Tot i que l’any passat els bancs d’aliments catalans van distribuir cinc milions de litres de llet, es continua sense poder-ne garantir el consum mínim, estimat en un litre per persona a la setmana, en famílies en situació de vulnerabilitat.