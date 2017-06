Jana Alonso, de l'institut Cabanyes, premi per la Pau de la UB pel seu treball de recerca. Ajuntament de Vilanova

El treball "La pobresa infantil a Vilanova i la Geltrú", realitzat per Jana Alonso, alumna de l'Institut Manuel de Cabanyes, de Vilanova i la Geltrú, ha obtingut un reconeixement dels premis per la Pau de la Universitat de Barcelona, UB, per a treballs de batxillerat.

El jurat ha atorgat set mencions especials entre les quals destaca el treball de recerca sobre la pobresa infantil de l'estudiant vilanovina. Precisament, aquest treball també va ser guardonat amb el premi especial del Consell Comarcal del Garraf, que reconeix la millor recerca de batxillerat de la comarca.

La recerca realitzada per Jana Alonso aprofundeix en el concepte de pobresa a través de les seves causes i de l'impacte que té sobre la població infantil de Vilanova i la Geltrú. El jurat n'ha valorat l'estructura —adequada científicament i entenedora per al lector— i el fet que el contingut sigui alhora rigorós en els plantejaments teòrics i pràctic en les propostes d'actuació. S'ha considerat, doncs, que el treball respon al criteri de valoració del Premi de conjugar la recerca teòrica de la cultura de pau amb la seva projecció pràctica a escala local.