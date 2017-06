140.000 persones pateixen psoriasi a Catalunya

La psoriasi és una patologia sistèmica autoimmune que provoca la inflamació de les capes de la pell, i a vegades de les articulacions. Es calcula que a Catalunya, la pateixen al voltant de les 140.000 persones que, a banda dels efectes físics que implica, han de suportar impactes psicològics i socials. Per aquest motiu, Acció Psoriasi, en col·laboració amb Novartis, ha impulsat ‘Aclareix la psoriasi’, una campanya amb l’objectiu de sensibilitzar a la població sobre aquests efectes, i conscienciar els afectats que és possible aconseguir un millor control dels símptomes i una millor qualitat de vida, tenint un rol actiu davant de la malaltia.

Segons alguns estudis, la vida emocional del pacient, seguida de l’oci, la sexualitat i les relacions socials, és la més afectada per la malaltia. Des d’Acció Psoriasi es considera que tenir informació és clau en el control de la malaltia i per això s’ha volgut engegar la campanya, la primera fase amb el lema ‘Demana al teu dermatòleg uns pantalons curts, ja que els experts consideren que la psoriasi és molt més que un problema estètic. Per aquest motiu, es vol també conscienciar a la resta de la societat de la problemàtica associada a la patologia, que a més del factor emocional que pot implicar quadres d’ansietat i depressió, també inclou un major risc de malaltia cardiovascular, per exemple.

La psoriasi afecta fins al 3% de la població mundial, és a dir, més de 125 milions de persones arreu del món.