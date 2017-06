Els Mossos del Garraf participen a la neteja de platges de l'Europen Clean Up

Els Mossos del Garraf participen en el programa Europen Clean Up de neteja de platges com a activitat emmarcada en el 10è aniversari de l’ABP. Mossos

El passat diumenge 4 de juny mossos d’esquadra, familiars i amics de l’ABP del Garraf van participar en l’European Clean Up, projecte que té per objectiu recollir brossa de les platges i del mar en el marc d’un dia lúdic i festiu.



L’activitat de recollida es va desenvolupar en dos grups, un d’ells integrat per prop de 30 persones que van sortir de la platja del cap de grills de Sitges i van arribar fins a la platja del far de Vilanova en caiacs, facilitats per Roc Roi, especialistes en esports d’aventura de Vilanova i la Geltrú i, un segon grup, que va fer el recorregut seguint la ruta GR-92 a peu.



Durant el trajecte tots els participants van recollir la brossa i els objectes llençats en aquests espais naturals d’especial protecció i tots, petits, joves i grans van fer una activitat comuna de conscienciació de la necessitat de la seva preservació i neteja.



La caminada va comptar amb la participació del Director General de la Policia, Albert Batlle i la comissària Cristina Manresa, fins fa pocs dies cap de la Regió Policial Metropolitana Sud i ara cap de la Metropolitana Nord, participant activament en la recollida de brossa dels espais.



L’activitat és emmarcada dintre del conjunt d’activitats programades per commemorar el desè aniversari de la comissaria del Garraf (2007-17).