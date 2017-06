Detenen al Vendrell el presumpte tercer autor d'un robatori amb violència a Calafell

Els Mossos d'Esquadra han detingut al Vendrell, aquest dimecres, un noi de 22 de anys, de nacionalitat xilena i veí de Tarragona, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència. L'arrestat seria el tercer autor de l'assalt que es va produir el passat 18 de maig, en un habitatge de Segur de Calafell. Els tres detinguts haurien assaltat un home de 82 anys a casa seva. Tot i que no el van agredir, el van immobilitzar i emmordassar. L'home va aconseguir prémer el botó de teleassistència i demanar ajuda a crits. Això va fer fugir els tres individus ràpidament. Poc després del robatori, la Policia Local de Calafell va interceptar un cotxe on viatjaven dos dels tres homes i els va detenir. Es tractava de dos homes de 29 i 23 anys, de nacionalitats mexicana i espanyola i veïns de Calafell i Riudecanyes. El tercer havia pogut escapar en separar-se del grup. Després de la detenció i de passar a disposició judicial, el tercer detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs.