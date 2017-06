Els metges alerten d'un possible "col·lapse" a l'atenció primària si no s'actua amb celeritat

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) alerta que es podria produir un "col·lapse" a l'atenció primària "si no s'actua amb celeritat". Segons un comunicat de la Junta de govern del CoMB difós aquest dijous, la situació és "insuportable" i "manca un projecte que motivi i il·lusioni els professionals". Per aquesta raó, ha impulsat un treball participatiu amb una cinquantena de metges per formular propostes de millora que, entre altres coses, reclama que l'assignació pressupostària per l'atenció primària passi del 16% actual al 20-25%, millorar i augmentar els temps de dedicació als pacients, eliminar la precarietat laboral en els nous contractes i incrementar l'autonomia professional.

El Col·legi de Metges de Barcelona ha qualificat de "bona notícia" l'aposta que el Departament de Salut fa amb l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) perquè "suposa una oportunitat de canvi". Amb tot, considera que "hi ha manca de concreció en el calendari d'implantació de les mesures i, sobretot, pel que fa a la disponibilitat pressupostària". "Anteriors governs també van anunciar plans de reforma que mai s'han vist culminats", ha subratllat el CoMB. A més, recorda que "els professionals han de fer front a les retallades, la manca d'inversió i l'increment d'activitat prioritzant l'atenció als pacients per davant dels legítims interessos professionals i dels equips".

El COMB considera que, qualsevol pla o estratègia de millora de l’atenció primària ha incloure doncs, un increment significatiu de l’assignació pressupostària, plans d’estabilització del personal i polítiques de contractació que acabin amb la precarietat laboral, promoció i recolzament dels lideratges professionals als càrrecs de responsabilitats, canvis organitzatius que permetin la capacitat real de compra o la gestió de llistes d’espera, entre altres, l’aposta per l’autonomia i per la implicació en la gestió dels professionals.

El grup de treball de professionals ha conclòs que a nivell d’organització, l’estructura de l’ICS ha de ser més flexible, participativa i descentralitzada. També considera que s’ha d’apostar per la participació dels professionals i que els Equips d’Atenció Primària no han de dependre de càrrecs de gestió lligats a hospitals. De fet, aposta per apropar la gestió als metges de primària.

A banda de la precarietat laboral dels nous contractes, el COMB demana aplicar mesures de fidelització per als metges, per garantir la continuïtat assistencial, i aplicar mesures de flexibilitat per facilitar la conciliació, principalment amb equips més flexibles i autònoms. També consideren que cal millorar i augmentar els temps de dedicació als pacients, amb més professionals o amb més hores, facilitar cobrir el 100% de les substitucions i compensar econòmicament la sobrecàrrega assistencial o l’augment d’hores de feina. També demanen compensar la falta de metges de família a les zones rurals o semirurals amb un incentiu econòmic, i equiparar, pel que fa a retribucions, l’especialitat de Medicina familiar i comunitària a la resta d’especialitats, alhora que fer-la més atractiva i prestigiar-la des de les universitats.

En l’àmbit pressupostari, el COMB demana millorar el finançament entre un 5 i un 10%, incrementar el pressupost proporcionalment a les necessitats de l’atenció primària, disposar de pressupsotos reals i ajustats a les necessitats de la població assignada i dotar els EAP d’autonomia per gestionar el pressupost, alhora que millorar la flexibilitat de les partides deixant de banda la rigidesa actual. També reclamen adequar la cartera de serveis de l’atenció primària al pressupost, ja que creuen que no poden augmentar les prestacions menter el pressupost va baixant.

Des del COMB també es defensa que l’autoorganització dels EAP, dins un marc i amb uns objectius pressupostaris, ha de ser més gran, partint de la base del propi professional. Així mateix, demanen simplificar processos burocràtics que no aporten valor a la gestió clínica i limiten el temps de consulta. També proposen tenir capacitat d’intervenir en les llistes d’espera de derivacions a l’atenció secundària i de les proves complementàries, així com disposar del 100% de la llista de consultes externes i poder decidir qui es visita a l’hospital, i tenir capacitat de decisió de quins serveis i quin tipus de relació ha de tenir amb el proveïdor.

El Col·legi de Metges recorda que la crisi ha comportat reduccions acumulades en el pressupost sanitari de fins el 20%, un percentatge més alt encara en l’atenció primària, i lamenta que tot i l’increment del 4% dels pressupostos aquest 2017, la primària hagi vist reduïda la partida en un 0,7%.