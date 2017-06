La Fapac reclama menjador escolar gratuït fins a l'educació secundària obligatòria

La Federació d'Associacions de Mares i Pares i d'Alumnes de Catalunya (Fapac) reclama a la Generalitat que el servei de menjador sigui gratuït a les escoles i instituts de titularitat publica. A través d'un comunicat, ha anunciat que estudia la possibilitat d'impulsar en els pròxims mesos una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per aconseguir-ho abans del 2020. Per fer-ho possible, la Fapac té previst activar converses amb agents polítics, sindicals i teixit associatiu perquè se sumin a la seva proposta. Aquesta gratuïtat del 100% afectaria els centres de titularitat pública on es realitzin el 1r i el segon cicle d'educació infantil (escola bressol, P3, P4 i P5), educació primària i educació secundària obligatòria i educació especial. La federació ha qualificat de "molt preocupant" que la Generalitat vulgui aprovar un decret que permeti fer un negoci empresarial amb els menjadors escolars.

La FAPAC considera ineludible vincular el dret a l'educació pública gratuïta a l'accés universal de l'espai de menjador escolar. Segons la federació, les 2 hores i mitja repartides entre l'estona de dinar i la d'esbarjo s'han de reconèixer com a temps educatiu emmarcat en el projecte educatiu del centre. "Els menjadors escolars han de ser espais on els infants adquireixin bons hàbits alimentaris tot gaudint d'aliments de proximitat i de temporada i en conseqüència han d'esdevenir una important inversió en matèria de qualitat de salut", ha reflexionat la Federació d'Associacions de Mares i Pares i d'Alumnes de Catalunya.

La federació ha defensat que "garantir l'accés universal al servei de menjador pot ser el primer pas valent en l'aposta per l'equitat i la igualtat d'oportunitats" i podria ser una "mesura decidida per alleugerir de manera significativa l'actual necessitat social", ja que garantiria "un àpat diari de qualitat nutricional" i suposaria "una inversió en salut de gran calat".