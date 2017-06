Interior preveu publicar durant el juny la convocatòria de 500 noves places de Mossos

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha anunciat que durant aquest mes de juny el Govern preveu publicar la convocatòria de 500 noves places de Mossos d'Esquadra, un fet que ha qualificat d'"històric" tenint en compte que des dels darrers sis o set anys no s'ha tret cap nova convocatòria de nous agents per al cos policial. Jané ha remarcat que això serà possible després de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat 2017, tot i que la voluntat d'Interior era haver publicat aquesta convocatòria el 2016 però no va ser possible en no prosperar els comptes. El conseller ha explicat que l'objectiu del departament és que amb la publicació de noves convocatòries en els pròxims anys el cos dels Mossos d'Esquadra pugui assolir com a mínim els 18.200 agents ja que "les necessitats de seguretat del país van augmentant". Actualment, no arriba als 16.800 agents després d'haver perdut alguns efectius ja que havia arribat a tenir-ne més de 17.000.

El conseller d'Interior ha remarcat que molts cops si es produeix una baixa en l'àmbit de l'administració, ja sigui per jubilació, pel canvi d'activitat o per la mort d'un treballador públic, aquella plaça està dotada al pressupost i pot ser ocupada en casos d'urgència per un interí encara que no s'hagi fet l'oposició. "Però això no passa amb els Mossos d'Esquadra ja que és un cos policial, armat i uniformat que qui en forma part necessita haver passat la corresponent oposició i formació", ha assenyalat Jordi Jané.

Pel que fa a la convocatòria de 500 noves places, Jané ha explicat que la pròpia experiència dels Mossos d'Esquadra "aconsella no fer promocions de moltíssimes persones per tal de poder dur a terme una bona selecció cada any i fer-ho de la forma més contrastada possible per tal de buscar els millor professionals que s'integrin en aquest cos". Així mateix, ha posat en valor que els Mossos "són un dels elements més ben valorats a Catalunya, amb més de notable en les darreres enquestes, perquè la gent sap que és una policia entregada, propera, professional i que la gent se la sent pròxima".