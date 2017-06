Gairebé 3 de cada 10 graduats universitaris estan sobreeducats pel lloc de feina que ocupen

El 28% dels graduats universitaris catalans, és a dir, 3 de cada 10, menors de 10 anys estan sobreeducats per al lloc de treball que ocupen, tres anys després d’acabar els seus estudis. A més, el 35% del total tenen un contracte temporal, i només la meitat tenen una feina estable adequada als seu nivell d’estudis. Són els resultats preliminars d’un estudi de ‘La retenció del talent universitari a les empreses catalanes’, que ha elaborat la UOC amb el fiançament de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i que s’ha presentat aquest dijous. L’estudi també conclou que els recent titulats encaixen millor en el sector productiu català que en el d’economies més avançades.

Aquest ajust canvia si es prenen en consideració les empreses més competitives i productives del mercat català, perquè segons explica la investigadora, Elisabet Motellón, són companyies que valoren habilitats elevades en idiomes i informàtica, per exemple, competències que no compleixen els acabats de graduar. Els recent titulats destaquen en competències específiques, pròpies de la titulació, com són la formació teòrica i la pràctica. Pel que fa a les transversals, tenen com a punt fort el treball en equip, la resolució de problemes i la presa de decisions, però els manca en l’ús de les TIC, i sobretot en lideratge i en idiomes.

Motellón creu que les mesures preses en el sistema universitari català poden ‘’pal·liar’’ el desajust competencial, com pot ser l’obligatorietat d’acreditar una tercera llengua per a obtenir el títol, a partir del 2014-2015, i de l’augment de l’ús de les TIC en el procés d’aprenentatge en totes les universitats.