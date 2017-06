Vilanova torna a confiar el lleure juvenil a un nou Estiu Mogut

L'Oficina Jove i la Regidoria de Joventut recuperen enguany l'Estiu Mogut. Un programa d'activitats estiuenques que el departament de Joventut ja va posar en marxa ,amb gran èxit, l'any 1984 i fins al 1995, amb l'objectiu de dinamitzar el col·lectiu de joves amb una oferta d'actes, tallers i activitats adaptades als seus gustos i interessos.

La presentació del nou Estiu Mogut s'ha fet aquest matí a l'Oficina Jove Garraf, vinculant els seus inicis amb l'actualitat, a través dels cartells originals de les primeres edicions, dissenyats per Ton Riera, i mostrant el nou cartell adaptat als formats d'imatge en pantalla.

La regidora de Joventut Blanca Albà ha explicat que el format del nou Estiu Mogut no és el mateix que en l'origen, ja que calia adequar-lo als nous temps tan en forma com en contingut, però que manté l'esperit i el dinamisme. "Avui dia, no tenia sentit incorporar al programa concerts perquè la ciutat compta amb un teixit associatiu ric i molt actiu que programa música i que posa a l'abast del jovent festivals importants. Per tant, aquesta edició de l'Estiu Mogut s'ha centrat a oferir activitats de tarda durant el mes de juliol".

Albà ha explicat que el programa reneix de la idea d'oferir espais d'activitat en la franja d'edat dels 14 als 18 anys, jovent a qui costa trobar activitats durant el període de vacances i que havien fet demanda d'aquesta oferta en els anys anteriors. "Alguns joves ens han fet arribar les seves propostes que hem mirat d'incorporar a la programació. Així mateix, els i les joves que participin en les activitats aniran fent aportacions i dirigint els continguts de les 6 activitats i els dos voluntariats que s'inclouen a la programació, de manera que sigui, realment, un estiu molt mogut".

En aquesta primera edició de la nova etapa de l'Estiu Mogut, s'han programat tallers de cuina, de DJ, de Grafit, de surf, de jocs de rol, cinema i la possibilitat de fer tasques de voluntariat en els festivals Nowa Reggae i el Tingladu.

L'enfocament dels tallers i activitats incorpora elements de participació i avaluació pels mateixos participants perquè se sentin protagonistes de les activitats i tallers i estaran acompanyats per professionals de cada un dels àmbits.

Per tal de donar oportunitats a totes les persones interessades, els tallers tindran un preu molt assequible, 5 € cadascun, i descomptes si es participa en més d'un taller. Dos tallers costaran 7 € i 3 tallers 10 €. Pel que fa als tallers de voluntariat als festivals seran gratuïts, però cal tenir 16 anys complerts. El preu inclou totes les despeses de material necessàries per a cada taller o activitat.

L'horari serà diferent segons la temàtica i es faran en diversos espais de la ciutat: Oficina Jove, la platja, la Nau del Ferrocarril i el Centre Cívic de La Geltrú.

Tota la informació es podrà consultar al bloc estiumogut.blogspot.es i a les pàgines web de l'Ajuntament www.vilanova.cat/joves i de l'Oficina Jove www.oficinajove.cat/garraf.

Les inscripcions començaran el 12 de juny i fins a exhaurir places. Es podran fer en persona a l'Oficina Jove (Rasa del Miquelet, 16), de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de dimarts a dijous de 16 a 19h.

El programa, organitzat i finançat per la Regidoria de Joventut de la ciutat està coordinat per Actua, cooperativa d'iniciativa social.