Les cigarretes electròniques hauran de dur advertències sanitàries com ja ho fan les cigarretes convencionals, segons el Reial Decret i l'avantprojecte de llei que ha aprovat aquest divendres el Consell de Ministres del govern espanyol. Els líquids de recàrrega d'aquesta modalitat de cigarretes hauran de dur, igualment, els missatges d'alerta. A banda, el govern ha prohibit la comercialització dels productes del tabac amb aromes característics, vitamines, cafeïna, taurina i altres additius associats a conceptes com l'energia o la vitalitat, colorants, additius que facilitin la ingesta o la inhalació de nicotina, i additius que tinguin propietats tòxiques. També s'estableix un registre dels fabricants, importadors i distribuïdors de productes relacionats, a efectes de control del mercat.

Els dos textos, proposats per la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, s'aproven per culminar la transposició de la normativa europea del tabac i tenen l'objectiu d'avançar en la protecció de la salut dels fumadors de tabac i productes relacionats, així com en la dels fumadors passius.

Així, el Reial Decret regula per primera vegada les cigarretes electròniques i les herbes per fumar. La nova normativa equipara aquests productes al tabac pel que fa al fet que en regula la composició, l'etiquetat i els requisits de seguretat, donant prioritat a la protecció dels menors.

En concret, sobre les cigarretes electròniques s'estableix que tant aquests dispositius com els envasos de recàrrega hauran de dur advertències sanitàries, que hauran d'ocupar un 30% de la cara exterior de l'envasat, i seguretat a prova de nens.

Es permetrà que els líquids continguin com a màxim vint mil·ligrams de nicotina per mil·lilitre, els cartutxos rebutjables o els dipòsits recarregables podran ser com a màxim de dos mil·lilitres i els envasos de líquid per a la recàrrega no podran contenir un volum superior a deu mil·lilitres.

Finalment s'estableix un sistema de notificació d'efectes adversos. En cas de notificació de risc per a la salut justificada en almenys tres estats membres, la Comissió Europea podria prohibir el producte a la resta. A banda la Comissió haurà d'informar del risc potencial per a la salut en els dos anys successius a l'entrada en vigor de la directriu.

Les herbes per fumar estaran sotmeses a la mateixa regulació. Des del govern espanyol s'indica que l'ús d'aquest producte s'ha generalitzat entre els joves, sense adonar-se que pot ser una porta d'entrada al tabaquisme.