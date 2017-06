El surf com a teràpia per a nens autistes es converteix en èxit a Sitges. ACN

Utilitzar els beneficis emocionals del surf per estimular els nens amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) és l'objectiu l'entitat Més que Surf, sorgida a Sitges recentment. L'associació ha posat en marxa un programa terapèutic de vuit setmanes amb el qual acull fins a 24 nens que cada diumenge eclipsen la platja de la Marina d'Aiguadolç amb les seves taules de surf. El creador i president de l'entitat, Adrian Esteve, assegura que el surf millora la comunicació, l'autoestima i la capacitat d'autonomia dels nens autistes gràcies a la sensació d'ingravitació i a l'efecte relaxant del mar. Esteve desenvolupa la teràpia amb una vintena de voluntaris, els quals s'han vist desbordats per l'allau de sol•licituds que han rebut les últimes setmanes. Per aquest motiu, confien en trobar recursos per iniciar una nova campanya a partir del setembre i busquen entitats que s'animin a desplegar el projecte arreu de Catalunya.

La formació professional en psicologia infantil, amb especialització en autisme, sumat a l'afició pel surf van despertar en Adrian Esteve la curiositat per congeniar les dues facetes. Inspirat en un programa desenvolupat a Puerto Rico, Esteve va impulsar a Sitges una prova pilot de teràpia amb surf durant l'any passat, que aquest 2017 s'ha materialitzat en l'entitat Més que Surf. Durant vuit setmanes des de principis de maig i fins finals de juny, cada diumenge l'associació rep 24 nens d'entre 3 i 19 anys amb autisme, amb els quals treballa diverses habilitats per aconseguir la seva estimulació.

"Els nens a l'aigua es comporten de manera diferent. És relaxen, no hi ha espasmes", explica, i assegura que el surf permet resoldre petites crisis de plors i nervis que tenen els infants amb autisme, facilitant que es puguin comunicar amb el monitor i amb els seus familiars. Fins i tot, relata, hi ha nens que utilitzen un vocabulari molt reduït en el qual han aconseguit incorporar la paraula "surf". "Aquests progressos ens motiven a mantenir l'activitat", afegeix.

L'impulsor i president de Més que Surf assenyala que el motiu principal d'aquests avenços és el vincle que els nanos estableixen amb el monitor, les activitats de psicomotricitat, la relaxació que els proporciona l'aigua per la sensació d'ingravitació, i també l'efecte estimulant dels ions negatius del mar. Adrian Esteve subratlla que la finalitat de fer surf setmanalment no es centra en la pràctica esportiva: "Nosaltres no volem que el nen s'aguanti dempeus a la taula, sinó que busquem altres coses".

La teràpia funciona amb dos torns de dues hores, en els quals reuneixen 12 nens, cadascun amb un monitor que se n'ocupa al llarg de les vuit setmanes. Des que arriben a la platja, es treballen diverses dinàmiques de grup per entrar després a l'aigua de forma individual, mentre que la sessió acaba de nou fent activitats conjuntes amb la resta de nens. Esteve destaca que seguir aquesta dinàmica durant vuit sessions els aporta "pautes de comportament i educació", alhora que molts aprenen a comunicar-se amb la resta de companys.

Accés gratuït

L'acceptació del programa de teràpia amb surf ha superat les expectatives dels seus impulsors, que asseguren que setmanalment han de refusar sol•licituds, emplaçant les famílies interessades a inscriure's futures sessions que esperen posar en marxa de cara a la tardor. Adrian Esteve subratlla, sobretot, la importància d'assolir el compromís de les famílies per a mantenir l'activitat de forma continuada durant vuit setmanes. "Les millores les aconseguim perquè no venen un sol dia a fer una activitat lúdica", apunta.

L'impulsor lamenta no poder acollir més infants, i recorda que l'activitat s'ofereix de forma totalment gratuïta, gràcies al voluntariat dels 24 monitors i al suport del Sitges Surf Club, que els cedeix el material. Per poder abraçar totes les sol•licituds, Esteve estén la mà a altres entitats educatives i esportives que vulguin sumar-se a desplegar aquesta teràpia a altres clubs de surf de Catalunya, motiu pel qual ofereix de forma gratuïta el seu projecte des de la pàgina web mesquesurf.com.