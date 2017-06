Càritas va atendre més de 18.000 persones del Garraf i l'Alt Penedès durant l'any passat

L’acció de Càritas, a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i part de l’Anoia, ha beneficiat 39.770 persones. Les famílies amb fills, un dels col·lectius més vulnerables: Alt Penedès: 6.721 persones beneficiades; Garraf: 11.422 persones beneficiades; Baix Llobregat: 18.617 persones beneficiades; i una part de l’Anoia: 3.010 persones beneficiades.

En la proximitat del dia de Corpus, que es celebra el proper dijous 15 de juny, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat fa pública la seva memòria social, que recull l’acció de les diferents Càritas de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat ( Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf i part de l’Anoia).

Gràcies a la tasca dels 900 voluntaris amb que compta l’entitat, donants, socis i col·laboradors, Càritas continua donant recolzament a les persones en situació de pobresa i lluitant per la dignitat i els seus drets.

Durant el 2016, 39.770 persones s’han beneficiat de l’atenció que ha desenvolupat Càritas a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Acompanyar les persones en els seus processos d’inclusió, ha centrat els esforços de l’entitat. La cronificació de les situacions de pobresa que pateixen les famílies i la nostra societat, cada cop més desigual, exigeixen una major intensitat i un període de temps més prolongat, ens els acompanyaments realitzats a les persones.

El 40,3% dels beneficiaris que s’han atès tenen entre 26 i 45 anys i són els infants i adolescents el segon grup més nombrós amb un 28%. Persones en edat laboral sense feina o amb feines precàries, que no poden cobrir les seves necessitats de subsistència. Són les famílies amb menors les que esdevenen un dels col·lectius més vulnerables, perquè aquests infants reben indirectament els efectes d’aquesta situació de precarietat, que juntament amb unes polítiques basades en la immediatesa, ens posen davant d’un escenari de risc de transmissió intergeneracional de la pobresa. És a dir, els infants que han viscut en famílies en situació d’exclusió tenen un risc més elevat de viure una situació similar quan siguin adults. És per aquest motiu que des de Càritas seguim donant recolzament a les famílies per cobrir les seves necessitats de subsistència, i fem una aposta per afavorir el desenvolupament integral dels infants i adolescents amb els diferents projectes del programa d’infància.

La manca de feina, o la precarietat laboral, són una de les principals dificultats amb què es troben les persones que s’apropen a Càritas. Tenir feina no és sinònim d’una situació d’inclusió. Per aquest motiu Càritas acompanya a les persones en els seus processos d’inserció laboral i fa una aposta per l’Economia solidària i durant aquest any 2017 posarà en marxa una nova empresa d’inserció. L’objectiu no és cap altre que impulsar la promoció sociolaboral de les persones en situació d’exclusió, donant major rellevància a la rendibilitat social que no a la rendibilitat econòmica, com és habitual.

Es constata, que la major part, gairebé el 55% de les persones ateses, són autòctones o comunitàries. Però Càritas segueix reivindicant unes polítiques migratòries que garanteixin els drets i la dignitat de les persones, que vagin més enllà del simple control de fluxos migratoris i que posin a la persona en el centre. La Mobilitat humana, és una altra de les preocupacions de l’entitat, no es pot fer cap diferenciació entre persones refugiades i immigrants ja que en ambdós casos es tracta de persones que s’han vist obligades a abandonar els seus països buscant un futur més digne. Cal actuar sobre les causes que forcen a les persones a deixar les seves llars, però també cal garantir el ple accés a exercir els seus drets i la seva dignitat, un cop són als països d’acollida.

Finalment, des de Càritas es reclama un sistema de polítiques redistributives i socials que aconsegueixi reduir les desigualtats, una major inversió en educació, un sistema de prestacions universals per donar suport real a les famílies i unes polítiques d’habitatge que en garanteixin l’accés i donin estabilitat a les famílies.