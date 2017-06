Els Juliols de la UB celebren 10 anys a Vilafranca amb el curs Terres de Vi

Aquest migdia s’ha presentat a VINSEUM una nova edició del curs de Els Juliols que tindrà lloc a Vilafranca i el seu entorn durant la primera setmana de juliol. Es tracta de la desena edició d’aquest cursos d’estiu descentralitzats de la Universitat de Barcelona, que es van començar a impartir el 2008 a Vilafranca. VINSEUM ha acollit en totes les edicions aquests cursos, centrats sempre en la cultura del vi, i que estan coordinats per Joan Cuscó, arxiver del Centre de Documentació de VINSEUM. Es tracta, tal com comentava el director de VINSEUM, Xavier Fornos, d’oferir una formació universitària “tant teòrica com pràctica, que permeti conèixer el territori i alhora promoure’l. Els participants són gent que ens ve a descobrir”.

Joan Cuscó ha recordat que l’any 2008 per primera vegada la UB s’obria a celebrar els cursos de Els Juliols fora de Barcelona i que va ser una oportunitat i un encert per portar l’ensenyament superior a Vilafranca centrat en el món del vi. “Som l’únic lloc on se’ns permet repetir temàtica, però renovant sempre els ponents i els vessants d’estudi. Tenim un ventall de públic heterogeni, no es tracta només d’estudiants universitaris, també hi ha professionals del món del vi i gent del territori amb un interès específic pel món del vi. El cursos combinen teoria, pràctica i coneixement de l’entorn (cellers, vinyes...)”, ha dit el coordinador. En total s’ofereixen unes 30 places i al llarg d’aquests anys hi han participat anualment entre 26 i 34 persones. L’Ajuntament de Vilafranca ofereix beques per a gent jove del Penedès, que normalment són un 10% dels participants.

Enguany per primera vegada l’Escola d’Enoturisme de Catalunya, promoguda per l’Ajuntament i amb seu a Vilafranca, participa en l’organització el curs. Tal com afirmava la seva directora, Esther Garcia, l’escola aposta per la professionalització del territori en l’àmbit de l’enoturisme “oferint formació tant a les persones aturades i als treballadors del sector i als estudiants que vinguin endinsar-se en el món de vi lligat al turisme. En definitiva, apropar la cultura del vi a tothom”.

Per cloure la presentació, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca, Raimon Gusi, ha reiterat el suport de l’Ajuntament als cursos Els Juliols de la UB fent èmfasi al fet que, amb ells, “Vilafranca acull estudis superiors i porten gent al Penedès interessada a conèixer el territori a través de l’enoturisme i la cultura del vi”.