Desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a empreses i establiments comercials

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) adscrits a l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Camp de Tarragona han detingut tres membres d’un grup criminal que es dedicava a realitzar robatoris en força a empreses i establiments comercials del Camp de Tarragona.



Les detencions són el resultat d’una investigació que els Mossos van iniciar l’any passat després que es produïssin un seguit de robatoris en empreses amb un mateix modus operandi.



En tots els robatoris els lladres acostumaven a accedir a l’interior de les empreses i els establiments forçant portes o finestres i, en alguna ocasió, també utilitzaven el mètode del butró. Un cop a dins sostreien diners, eines de treball o d’altres objectes de valor, tot i que en dos dels robatoris també van sostreure diversos vehicles que estaven estacionats al seu l’interior. En total van sostreure cinc turismes, quatre d’una empresa de Bellvei (Baix Penedès) i un d’una de l’Hospitalet de l’Infant.



Tots cinc vehicles, que feien servir per cometre els robatoris, es van recuperar mesos després en diferents municipis de les comarques tarragonines.



El dia 7 de juny es va realitzar un dispositiu policial amb entrades i escorcolls en tres domicilis a Tarragona, Cambrils i la Canonja i els agents van detenir els tres investigats. Durant els escorcolls es van localitzar terminals de telefonia mòbil, tauletes, ordinadors portàtils, càmeres de vídeo, targetes de telefonia i diverses joies, entre altres objectes. També es va intervenir 500 grams d’haixix, 100 grams de cabdells de marihuana i documentació diversa.



Als detinguts se’ls relaciona amb nou robatoris amb força comesos entre el mes de març de 2016 i l’abril de 2017. En aquest període van violentar cinc empreses de Bràfim, Bellvei, Hospitalet de l’Infant, Alcover i Valls i quatre bars de Cambrils.



La investigació continua oberta amb l’objectiu d’esbrinar la procedència dels objectes intervinguts i per comprovar si els arrestats poden estar relacionats amb altres fets delictius.



Els tres homes, de nacionalitats sèrbia, espanyola i kosovar i d’edats compreses entre els 43 i els 48 anys, van passar divendres 9 de juny a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció 2 de Valls que va decretar la llibertat amb càrrecs per als tres.