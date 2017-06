La policia de Vilafranca denuncia 7 persones en la campanya de control de bicicletes

La Policia Local de Vilafranca va dur a terme del 29 de maig al 9 de juny una campanya de control de la circulació de bicicletes per la Vila. En total s’han controlat 210 persones que anaven circulant per la ciutat conduint una bicicleta. En molts casos se circulava correctament i en altres, tot i no fer-ho correctament, la seva conducció no generava risc per als vianants o per altres usuaris de la via i, per tant, tot i ser aturats, eren informants sense rebre denúncia per la seva infracció.

Es van efectuar set denúncies: 2 per circular fent ziga-zagues entre vianants, 1 per circular en sentit prohibit, 2 per circular dues persones a la bicicleta quan només hi podia anar una de sola, i 2 per anar amb la bicicleta, per zona concorreguda de vianants, parlant pel telèfon mòbil i, per tant, no pendents de la conducció.

La Policia Local de Vilafranca recorda que rep contínuament queixes de vianants que denuncien les situacions de perill generades pels ciclistes que circulen tant per les voreres com passejos sense respectar la normativa vigent, posant en risc la integritat física de les persones. Aixó mateix cal posar èmfasi que, quan se circula amb una bicicleta, el ciclista és el conductor del vehicle i, com a tal, ha d’obeir les normes igual que el conductor d’un altre vehicle (turisme, moto, etc.). Quan se circula en bicicleta el ciclista no és un vianant que va sobre dues rodes sinó que ha de tenir molt clar que condueix un vehicle.

També es recorda que és obligatori l’ús del casc per als menors de 16 anys que portin bicicleta i recomanable per a la resta. S’ha de tenir en compte que, en la majoria d’accidents greus en bicicleta, es produeixen lesions al cap.