La segona edició del LOCALTIC de Cunit va reunir a més de 300 persones

El II Congrés Local TIC de Cunit, que es va celebrar els dies 11 i 12 de maig a l’Hotel Sercotel de Cunit, va complir amb els objectius que s’havien marcat. Amb un destacat i notable suport institucional i per part també d’empreses, va ser un punt de trobada d’experiències en innovació tecnològica on es van reunir gairebé 300 persones



Xavier Salvadó, regidor de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació de l’Ajuntament de Cunit, afirma que la regidoria està “satisfeta per diversos motius. En primer lloc per haver vist com l’objectiu del Congrés s’havia complert, que fos un espai de relació i d’oportunitats en el qual administracions, empreses especialitzades, tinguessin un contacte directe i compartir experiències i descobrir noves eines per a millorar els recursos municipals. I també per haver comptat amb el suport privat perquè és un bon exemple de la necessària col·laboració público-privada per a tirar endavant projectes necessaris per les administracions”.



Aquests dies, la Regidoria TIC està elaborant els informes de valoració i de les conclusions del Congrés, així com tot el material de retorn i la publicació del material audiovisual, sonor i gràfic a la web del Congrés localtic.cunit.cat



Des de la regidoria TIC de l’Ajuntament de Cunit es vol agrair “la implicació, el suport i les aportacions de tots els agents que han fet possible la segona edició d’aquest esdeveniment i que s’hagi postulat com a referent”.

Amb 4 conferències magistrals, a càrrec de CONCEPCIÓN CAMPOS, VICTOR ALMONACID, , XESCO ESPAR i MANEL REYES, el LOCALTIC 2017 ha posat en valor experiències que s’han compartit entre el sector públic i el privat.



3 MÉS PATROCINADORS QUE 2016

Aquesta segona experiència ha comptat amb 3 patrocinadors més que l’edició de 2016, en total 12 empreses que han donat suport a la seva organització, a qui l’Ajuntament de Cunit agraeix les seves aportacions en forma de diversos tipus de Patrocinis:



Patrocinador PLATÍ: esPublico

Patrocinadors OR: Firmaprofessional, ENE i Vidsigner

Patrocinadors PLATA: Spai Innova, Canon

Patrocinadors BRONZE: Arcserve, Control Group, Ambiser, Infordisa, Spica i Informàtica Corporativa Catalana.