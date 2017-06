La policia local de Sant Pere de Ribes incorpora dos nous vehicles

La Policia Local de Sant Pere de Ribes disposa des de la setmana passada de dos vehicles nous, un per renovació i l’altre de nova adquisició per ampliar la flota. Dels dos automòbils, dos Nissan Qashqai amb motor de 110 CV i tracció 4X2, un va equipat amb mampara per a traslladar detinguts.

Ambdós cotxes, adquirits pel sistema d’arrendament financer (renting), són de característiques similars als altres que té el cos de seguretat i aquests tipus de model faciliten l’accés a tots tipus de vials i pistes practicables, també a les urbanitzacions, perquè disposen d’una alçada superior a la dels utilitaris convencionals. El tipus de lloguer temporal d’ús permet disposar a la Policia Local de vehicles en perfectes condicions i d’agilitat en la gestió del manteniment, evitant l’envelliment del parc mòbil i, per tant, garantint una major seguretat dels seus usuaris.

Actualment la policia de Sant Pere de Ribes té cinc vehicles patrulla, dos motocicletes i una grua.