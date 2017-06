La Mancomunitat Penedès Garraf presenta la Guia d'Activitats d'Educació Ambiental

L’educació ambiental i la conscienciació ciutadana són dos eixos bàsic per avançar en la cura del medi natural i prendre consciència de la repercussió dels nostres actes en el planeta i la resta d’éssers vius. Per aquest motiu el Servei d’Educació Ambiental presenta la Guia d’Activitats per al curs 2017-2018 que conté un seguit de tallers, xerrades, exposicions i visites guiades a instal·lacions de la Mancomunitat Penedès Garraf i que s’ofereixen de manera gratuïta als centres d’ensenyament (de P3 a Batxillerat i Cicles Formatius).



Les 21 d’activitats presentades estan pensades des del joc i l’experimentació, i es centren en la prevenció, reutilització i reciclatge de residus, el canvi climàtic, la contaminació de l’aigua i la tinença responsable d’animals de companyia. Alhora es proposen visites guiades a diferents equipaments com el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics, la Planta de Compostatge, la Deixalleria o la Depuradora.



Com a novetat per al proper curs, en algunes activitats i tallers es modifica la realització presencial a l’aula per la cessió del material a les escoles per a què el mateix professorat pugui impartir les activitats d’educació ambiental, com ara el taller “Fem paper!” i les activitats “Juguem amb els colors” i “No m’emboliquis més”.



També s’incorpora una nova activitat de compostatge, “El compostador, una caixa de sorpreses”, i en l’àmbit dels animals domèstics, s’ofereix una nova activitat a l’aula per promoure la tinença responsable, “El meu pelut i jo”, dirigida a Cicle Superior d’Educació Primària i a 1r i 2n d’ESO .



La Guia es pot consultar al web www.serveiambiental.cat. A partir d’avui mateix i fins al dia 30 de setembre, es poden sol·licitar les activitats per al proper curs escolar 2017-2018 mitjançant el formulari del mateix web.



Durant el curs 2016-2017 s’han realitzat prop de 800 activitats als centres educatius dels 33 municipis que conformen la Mancomunitat Penedès Garraf.