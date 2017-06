Rebutgen l’espectacle ‘Manicomio’ perquè suposa un "retrat estigmatizant" de la salut mental

L'associació que lluita contra l'estigma de la salut mental Obertament ha manifestat el seu rebuig a l’espectacle ‘Manicomio’ de la companyia El Circo de los Horrores perquè, segons diu, presenta les persones amb problemes de salut mental "com a éssers perillosos i marginals que han d’estar tancats i aïllats de la resta de la societat". El muntatge s'instal·larà des d'aquest dimecres i fins al 2 de juliol al Port Vell de Barcelona. L'entitat ha iniciat una campanya de recollida de signatures contra aquest espectacle, que considera un "retrat estigmatizant" de la salut mental perquè "caricaturitza de forma grotesca les persones amb un trastorn mental com degenerats, excèntrics i violents", "frivolitza" amb el patiment d'aquestes persones i utilitza de manera "banal i ofensiva" la terminologia psiquiàtrica.

L'entitat diu que els problemes de salut mental no són terrorífics però, en canvi els "prejudicis i estereotips", segons apunta, "sí que són molt preocupants". Recorda que una de cada quatre persones té o tindrà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida i, tot i així, segons afegeix, les persones amb problemes de salut mental "han estat, segurament, les més maltractades al llarg de la història".

Obertament subratlla que "des del màxim respecte a la llibertat d’expressió i de creació artística de tot producte cultural, la visió que transmet ‘Manicomio’ perjudica greument la imatge de la salut mental i, per tant, la integració de les persones que han passat o passaran per algun tipus de trastorn". L'entitat recorda que el 2013 ja va poder tenir contacte amb la companyia quan va presentar el mateix espectacle per tal d’oferir-los assessorament però lamenta que aquest 2017 "s’ignoren totes les recomanacions per evitar l’estigma presentant un contingut igualment inacceptable i, aquest cop, amb coneixement de causa".

‘Manicomio’ és una fusió entre el teatre d'avantguarda, el circ contemporani i el cabaret més salvatge amb els segells d'identitat que han caracteritzat el Circo de los Horrores com són el terror psicològic i l'humor àcid. En aquest muntatge, la història se situa en un antic manicomi del segle XVIII, tenebrós i aparentment oblidat. Es tracta d'un espai sinistre on conviuen una curiosa família d'alienats acròbates, excèntrics malabaristes, trapezistes, pallassos degenerats i equilibristes exhibicionistes que arrossegaran al públic a un inquietant frenesí al llarg de les dues hores que dura l'espectacle.