Reconstrueixen el crim del pantà de Foix amb els dos urbans detinguts

Els Mossos d'Esquadra han traslladat a Vilanova i la Geltrú els dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona acusats de la mort d'un company del cos que va ser trobat calcinat en un cotxe a prop del Pantà de Foix el 4 de maig per fer la reconstrucció dels fets. Els dos detinguts, que estan en presó provisional des de mitjans de maig, han arribat a la urbanització Santa Maria de Vilanova i la Geltrú cap a les 10.00 hores, i la reconstrucció ha començat cap a dos quarts d'onze, després de l'arribada de la comitiva judicial i dels advocats. Està previst que la reconstrucció se centri en aquesta casa, propietat de la detinguda, que ja va ser escorcollada pels Mossos, i que aquest dimarts no es faci al pantà de Foix, on es va trobar el cadàver.

Els dos detinguts, una dona de 33 anys que era parella de la víctima i un home de 36 anys, han entrat a la casa separats i tapats per un paraigua davant de l'expectació mediàtica generada a la zona. A la reconstrucció hi participen una quinzena d'agents dels Mossos d'Esquadra, els advocats dels detinguts i la comitiva judicial, encapçalada per la magistrada del jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú, que és l'encarregada de la instrucció del cas. La causa continua sota secret de sumari.