Dos agents cívics vetllaran per la convivència i el descans veïnal a Vilanova

La compatibilització de l'oci nocturn i el descans veïnal serà un dels objectius prioritaris dels dos agents de civisme que recorreran Vilanova a partir d'avui dimarts. La iniciativa, que forma part de les accions que recull el pla de civisme que es debatrà al ple de juliol, es portarà a terme gràcies a l'ampliació de la partida municipal destinada a la regidoria de Convivència, segons ha explicat la regidora responsable, Teresa Llorens, en una roda de premsa. Els agents treballaran divendres i dissabtes fins a les tres de la matinada per tal de controlar les situacions conflictives al carrer durant el cap de setmana relacionades amb la normativa de civisme.

La regidora de Convivència ha destacat que un dels objectius essencials dels agents serà "sensibilitzar la població sobre temes de civisme", donant a conéixer la normativa municipal, a banda de "recollir situacions que es produeixin al carrer" per tal que l'Ajuntament en sigui coneixedor. Llorens ha explicat que l'Ajuntament adaptarà tant horaris com recorregut dels agents a l'època de l'any, tenint en compte que hauran de ser-hi "allà on hi hagi activitat". El servei també es complementarà amb la policia local.