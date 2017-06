Els escolars catalans marxen avui de vacances

Després de nou mesos de classe, els més de 1.500.000 alumnes catalans de tots els nivells acaben el curs aquest dimecres. Els esperen 84 dies de vacances abans no tornin a les classes, el 12 de setembre vinent. El d’enguany, ha estat un curs marcat pel debat educatiu Ara és Demà que ha impulsat el Consell Escolar de Catalunya després de l’encàrrec del Departament per establir les bases d’un nou model educatiu català. El curs 2016-2017 també ha estat marcat per l’acord signat amb entre l’administració i els sindicats per incorporar 5.500 docents més al sistema, un pacte que va evitar una vaga de professors convocada el 9 de febrer i va permetre, en part, l’aprovació dels pressupostos al Parlament.

Amb aquest acord, signat el 31 de gener, el Departament d’Ensenyament es va comprometre el professorat en 5.500 treballadors per a l'escola inclusiva, la d'alta complexitat, la reducció de ràtios i d'una hora lectiva setmanal, gràcies a una aportació extra de 140 milions d’euros que es van incorporar als pressupostos del Departament i que van propiciar que, per una banda, els sindicats desconvoquessin la jornada de vaga prevista pel 9 de febrer, per reclamar recuperar les condicions laborals d’abans de les retallades, i per l’altra, que van permetre donar llum verda als comptes del Govern al Parlament.

Adéu a les notes numèriques

Dins les aules, l’ensenyament per competències ha anat guanyant terreny els darrers cursos i aquest, ha estat el primer en què els alumnes rebran les notes en funció d’aquest aprenentatge per habilitats i no per capacitat memorística. Així, el Departament ha deixat de banda les notes numèriques, de l’1 al 10, i ha establert quatre nivells: assoliment excel·lent, assoliment notable, assoliment suficient i no assoliment. Per a què les famílies puguin comprendre aquest canvi, les notes aquest mes de juny aniran acompanyades d’un document que explica les novetats i els recursos de què disposen els centres per millorar i acompanyar els alumnes. Algunes escoles ja van donar les notes del primer trimestre en aquest nou format però el canvi és obligatori a partir d’aquest mes de juny.

'Ara és demà'

A Catalunya, el debat del Consell Escolar de Catalunya (CEC) Ara és Demà, ha ocupat bona part de les reflexions sobre el futur del sistema educatiu català, amb la participació de tota la comunitat educativa. A través de quatre ponències per avaluar el sistema actual i proposar canvis de cara a una millora que afecti l’arquitectura del sistema educatiu, el centre , el professorat i l’alumnat. En aquest sentit, una de les propostes que més ressò ha tingut ha estat l’ampliació de l’edat escolar als 2 anys, i el prolongament de l’etapa obligatòria fins als 18 anys, amb una etapa més llarga en un mateix centre, fins als 15 anys, seguint el model dels actuals institut-escola. El debat també ha fet especial èmfasi amb la formació dels docents potenciant els màsters especialitzats per etapes i més pràctiques abans de començar a exercir.

En l’àmbit estatal, l’episodi més rellevant del curs és la supressió de l’efecte acadèmic de les revàlides previstes a la LOMCE, i que s’haurien hagut de fer al final de Primària, Secundària i Batxillerat. Tot i això, des de Catalunya s’havia assegurat que a 6è de Primària i a 4t d’ESO es continuarien fent les proves de competències bàsiques per avaluar el sistema, i que els alumnes de Batxillerat farien una selectivitat unificada pactada entre totes les universitats que seguiria el model de les PAU vigent fins l’any passat. Tot i això, els canvis en l’elecció de les assignatures de la fase específica de les PAU d’aquest juny, va generar controvèrsia entre els estudiants que criticaven haver canviat les condicions dels exàmens a mig curs.

Les relacions amb l’administració de l’Estat, després d’alguns cursos convulsos per la imposició del 25% del castellà a algunes escoles, arran de processos judicials, han començat a ser més fluides. Tot i això, el Ministeri d’Educació va renovar l’ajut dels 6.000 euros per a l’escolarització en castellà en centres privats a 36 famílies. La darrera pugna amb el ministeri de Méndez de Vigo ha estat la petició a Alta Inspecció d’un estudi sobre el contingut dels llibres de text d’unes vuit editorials catalanes, arran d’una denúncia del sindicat AMES, que considera que el contingut fa ‘’adoctrinament’’ als estudiants.

84 dies de vacances

Així doncs, els escolars tenen per davant 84 dies de vacances que han d’omplir amb activitats d’estiu, casals, esports i vacances familiars abans que arribi el primer dia d’escola, que serà el 12 de setembre vinent. Per al curs 2017-2018, el Departament ha previst obrir 15 centres nous, 7 escoles i 9 instituts. Gràcies a un acord amb els ajuntaments s’han establert criteris per millorar la planificació escolar, evitar tancaments de grups i lluitar contra la segregació escolar, amb mesures com disminuir la ràtio als centres d’alta complexitat, també a l’ESO.