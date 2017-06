La policia de Sant Pere de Ribes evita tres intents d'ocupació il·legal d'habitatges

En els últims dies la Policia Local de Sant Pere de Ribes ha pogut aconseguir evitar fins a tres ocupacions d’immobles gràcies a la col·laboració ciutadana. Totes tres actuacions van tenir el seu origen en l’avís de veïns o veïnes que van alertar a la policia i van facilitar informació dels fets. La ràpida intervenció dels agents policials va permetre frustrar les ocupacions.

Les molèsties de convivència que sovint generen algunes persones que ocupen habitatges que no són seus ha fomentat la implicació del veïnat. Aquesta col·laboració ciutadana supleix en gran mesura la manca de participació d’entitats bancàries, propietàries de gran nombre d’immobles en desús, en aquests casos o per evitar-los. No obstant, també s’ha produït algun intent d’ocupació en immobles de particulars, adquirits com a segona residència o provinents d’herències, entre d’altres. Però en la majoria dels intents d’ocupació són els i les particulars els que alerten a la policia.

La Policia Local insisteix en la importància de la prevenció; instal·lar sistemes de seguretat (alarmes, càmeres de vídeo vigilància, etc.) connectats a una central receptora, i/o posar portes blindades “antiocupes” com a elements que dissuadeixen aquestes pràctiques il·lícites. És per això que la Policia Local fa una crida a tots aquells ciutadans i ciutadanes que coneguin d’algun immoble buit ho comuniquin per tal de contactar amb el propietari o propietària i aconsellar-lo en l’aplicació de mesures de seguretat (Policia Local: 938967337).