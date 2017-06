La l’H2OCI de Vilafranca s’avança una setmana per fer-la coincidir amb l’inici de les vacances escolars

Ahir a la tarda, la regidora d’Esports, Anna Doblas, i el cap del servei d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca, Jordi Gallego, van presentar la quarta edició de l’H2OCI, un programa d’activitats de lleure i bany que, des de fa ja 3 anys, se celebra a les piscines d’estiu. Enguany, el programa s’avança una setmana, començarà el proper dilluns 26 de juny i s’allargarà fins el 20 de juliol. “Aquest avançament s’ha fet perquè coincideixi amb la fi del període escolar i l’inici de les vacances escolars,” va explicar la regidora d’Esports, Anna Doblas.



Aquest programa, que enguany ja arriba a la seva quarta i consolidada edició, està dirigit a totes les franges d’edat, però es prioritzen les activitats per a famílies, i engloba un ampli ventall d’activitats: lúdiques, esportives, culturals, artístiques, formatives, i accions solidàries. Aquest any, l’H2OCI col.labora per primera vegada amb una causa solidària. D’aquesta manera, durant el període de temps en què se celebri l’H2OCI, el Complex i els espais on es realitzin les activitats disposaran de productes destinats a la campanya solidària de La bombolla de la Martina (http://labombolladelamartina.com), per tal que els usuaris que ho desitgin puguin fer-hi un donatiu lliure.

Entre les novetats més destacades de l’H2OCI d’aquest 2017, es troba, segons va explicar la regidora Anna Doblas, “l’augment a més del 28% de les activitats programades en l’H2OCI Família; l’increment del 100% del nombre d’activitats de l’H20CI AfterWork; es potencia l’oferta d’activitats esportives lúdiques, i es programaran dues jornades de bany nocturn per a famílies, amb talles i jocs aquàtics per a infants. Les piscines tancaran a les 12 de la nit.” La regidora Doblas també va destacar com a una novetat important, “el nou servei d’acollida per a infants gratuït, en algunes de les sessions de l’AfterWork.”

De la seva banda, Jordi Gallego, cap del servei d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca va situar com a dades importants, “la mitjana de 200 persones a les activitats de la darrera edició i l’alt percentatge d’acceptació que té aquest programa d’activitats.”

Pel que fa a les condicions per a la realització de les activitats, les referents a l’H2OCI Família: l’accés a les piscines d’estiu, les tardes que hi hagi activitats programades, tindrà un preu únic d’1€, a partir de les 17,30h. Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult per accedir a les piscines i participar en les activitats.

D’altra banda, per a la realització de les activitats de l’H2OCI AfterWork, cal tenir més de 16 anys. El preu de l’abonament per a les 12 sessions és de 15€, i el preu per una sola activitat és de 3€.

Per consultar el programa i la descripció detallada de les activitats podeu fer-ho a: www.complexaquatic.cat o a www.vilafranca.cat