Interior alerta que el risc d'incendi de cara a la revetlla de Sant Joan és molt elevat sobretot per l'onada de calor

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha afirmat que estan "preocupats" pel risc d'incendi de cara a la revetlla de Sant Joan, ja que és molt elevat a causa d'un "còctel perillós" de diverses circumstàncies, com són la calor, anòmala per aquesta època de l'any i sostinguda durant molts dies; la humitat baixa i episodis puntuals de tempesta amb càrrega elèctrica a les tardes en determinades zones de Catalunya. Davant aquest risc d'incendi, el comitè tècnic del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals (INFOCAT) s'ha reunit aquest dimecres amb caràcter d'urgència. El conseller ha anunciat que Protecció Civil activarà aquest dijous en fase d'alerta el pla per onada de calor i en fase de prealerta el pla INFOCAT, que probablement entrarà en fase d'alerta per la revetlla. També està previst que el Departament d'Agricultura activi aquest dijous el nivell 2 del Pla Alfa. "Qualsevol cigarreta o qualsevol element de pirotècnia pot provocar un incendi que es propagui amb rapidesa", ha alertat Jané. El Servei Català de Trànsit (SCT) també fa una crida a la màxima prudència a la carretera per l'alta mobilitat de la revetlla.

Jané ha demanat que es respectin les normes i es prengui consciència del risc d'incendi a l'hora d'utilitzar material pirotècnic, sobretot a l'hora de respectar la distància de llançament de petards i coets a prop de massa forestal. En els últims sis anys, 95 incendis han estat causats per coets i, d'aquests, 55 es van produir durant la nit de Sant Joan. "No podem permetre que certes imprudències, que acaben tenint una responsabilitat civil i penal, acabin produint una calamitat", ha avisat. El titular d'Interior també ha posat de relleu que les altes temperatures dels últims dies i la situació dels boscos, amb vegetació seca, està provocant que s'iniciïn incendis que es propaguen molt ràpidament.

El conseller ha presentat aquest dimecres el dispositiu del Departament d'Interior per a la revetlla de Sant Joan, acompanyat dels directors generals responsables de la seguretat durant la celebració. El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Juli Gendrau, ha destacat que el que més preocupa als Bombers és la simultaneïtat d'incendis que es poden produir durant la revetlla.

71 controls d'alcohol i drogues durant la nit de Sant Joan a les carreteres catalanes

La directora del SCT, Eugenia Doménech, ha avisat que es preveuen molts desplaçaments, tant curts com llargs, per la revetlla, que coincideix amb l'inici de les vacances escolars i marca l'inici de la mobilitat d'estiu. La majoria sortiran de l'àrea metropolitana cap a destinacions de platja o cap a localitats que celebrin les flames del Canigó. Doménech ha recordat que consumir alcohol o drogues és totalment incompatible amb la conducció i ha recomanat utilitzar la figura del conductor alternatiu, una persona que no beu i que és l'encarregada de desplaçar la resta de familiars i amics. La directora de Trànsit també ha posat el focus en la vulnerabilitat dels motoristes. Doménech ha alertat que vint motoristes han mort el 2017, dotze de les quals des de l'1 de maig, una xifra superior a la del mateix període de l'any passat.

Durant la nit i matinada de Sant Joan, els Mossos d'Esquadra tenen previst realitzar 71 controls d'alcohol i drogues a les carreteres catalanes. A més, Trànsit activarà disset equips de control especials, així com l'helicòpter i l'avió bimotor per a la vigilància des de l'aire, quatre equips mòbils amb càmeres i panells amb missatgeria variable.

Precaució a l'hora de banyar-se a les platges

El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha demanat màxima prudència a l'hora de banyar-se i ha assenyalat que des del maig han mort ofegades set persones a les platges de Catalunya. Delort ha alertat que, si bé el perfil de la persona que mor a la platja és d'edat avançada, amb patologies prèvies i no estranger, cal que tothom extremi la precaució a la platja i ha demanat no banyar-se en cas de no trobar-se bé.

El director del Telèfon d'emergències 112 de Catalunya, Federic Adan, ha destacat que han multiplicat els efectius que treballaran per atendre totes les trucades i poder derivar-les a Bombers, policia o emergències mèdiques per la revetlla de Sant Joan, que és de màxima activitat.