Les denúncies per maltractaments a dones a Catalunya pugen un 18,4% al primer trimestre

Catalunya va registrar un total de 5.327 denúncies per maltractaments a dones durant el primer trimestre del 2017, que suposa un 18,4% més que al mateix període de l'any passat (4.497), segons les dades facilitades aquest dimecres per l'Observatori contra la Violència Domèstica del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Entre gener i març es van presentar als jutjats un total de 5.717 denúncies per violència de gènere, un 21% més que al mateix període del 2016 (4.723). En 605 d'aquests casos, el 13,86%, la víctima es va acollir a la dispensa de l'obligació legal de declarar contra l'agressor. Pel que fa al conjunt de l'Estat, durant el primer trimestre es van interposar un total de 38.018 denúncies per maltractaments a dones, gairebé un 19% més que fa un any.

Segons les dades del CGPJ, la taxa de dones víctimes de la violència de gènere a Catalunya és del 13,86% per cada 10.000, per sota de la mitjana estatal que és de 16,03 per cada 10.000. Així mateix, a Catalunya es van sol·licitar 1.386 ordres de protecció als jutjats de violència sobre la dona i se'n van concedir un 47%.

Més d'un 70% de les 40.509 denúncies a l'estat espanyol al primer trimestre del 2017 van ser presentades per la pròpia víctima, directament al jutjat o a través d'atestats policials, que suposa el mateix percentatge que al primer trimestre de l'any passat. Les denúncies per intervenció directa de la policia se situen en el 15,5% i les denúncies presentades per familiars de la víctima arriben a un 1,3% del total.

Durant el primer trimestre, els òrgans judicials van dictar un total de 12.858 sentències penals en l'àmbit de la violència de gènere, de les quals el 66,22% (8.514) van ser condemnatòries. Això suposa un increment de 2,2 punts respecte a les sentències condemnatòries dictades al mateix trimestre de 2016, que van representar un 64% del total.