"T'han maleducat", la nova campanya de l'Alt Penedès contra la violència masclista

L’Oficina Jove de l’Alt Penedès va presentar ahir dimarts, dia 20 de juny, la campanya “T’han maleducat” (#thanmaleducat) i els treballs preparatoris previs fets amb la resta de tècnics i tècniques de Joventut dels ajuntaments en conveni amb el Consell Comarcal i amb diversos col·lectius de persones joves de l’Alt Penedès.

Amb el lema “El patriarcat perjudica greument la salut”, s’ha fet una campanya visualment impactant que vol arribar a les persones adolescents i joves (de 16 a 30 anys) i fer-les reflexionar sobre les moltes violències de gènere amb què conviuen diàriament. Per difondre el missatge i com a eina de treball, s’han fet pancartes, cartells, tríptics i xapes, que es distribuiran a través dels equipaments municipals per a joves, els instituts de Secundària i les festes majors.

Hi ha 3 models de tríptics, amb frases pensades i triades per les persones joves que van participar en els treballs preparatoris de la campanya i que fan referència a les diferents formes de discriminació derivades del patriarcat (desigualtat de gènere, amor romàntic i violència a la parella, violència sexual i LGTBI fòbia) i a la manera de fer-hi front: “Si veus una agressió no siguis còmplice: si es tolera es fomenta”, “Sabies que hi ha més intersexuals que pel-rojos?”, “Si saps netejar el cotxe o la moto, també saps netejar la cuina”, “No cal que et vacunis; ser gai, lesbiana o trans no és contagiós”, “El primer amor hauria de ser l’amor propi”, “Si tens un parell de collons, jo tinc dos ovaris”.

Xavier Lluch, vicepresident del Consell Comarcal i conseller de Joventut, va afirmar que “hem de canviar la societat de baix a dalt per eradicar la discriminació i els comportaments patriarcals. (...) A la campanya no ens adrecem als homes o a les dones, ni a un o altre col·lectiu, sinó a les persones, perquè per damunt de tot tots i totes som persones. Volem ajudar les persones joves a canviar el món”.

Marta Vilalta, directora general de Joventut de la Generalitat, va explicar que “les violències masclistes encara estan massa presents entre les persones joves; no són cosa dels adults. Per exemple, 1 de cada 3 noies considera normal ser controlada per la seva parella; moltes persones joves consideren normals els assetjaments i el control a través del mòbil i hi ha un increment de la violència sexual en contextos d’oci nocturn i consum de drogues”.

L’educació en el context social patriarcal ha fet que assumim com a normals algunes idees i comportaments masclistes i d’aquí el lema de la campanya “T’han maleducat”.