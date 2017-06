Professionals del Consorci Sanitari del Garraf fan Teaming pels afectats d'ELA

Un any més el Consorci Sanitari del Garraf posa en marxa el projecte Teaming, una iniciativa solidària que es basa en la recaptació de diners a través de microdonacions amb la finalitat d’ajudar a alguna causa concreta. En aquesta ocasió, els professionals que hi participen han decidit per mitjà d’una votació, destinar un euro mensual de la seva nòmina a la Fundació Miquel Valls, que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).



L’ELA és una malaltia neurodegenerativa que afecta a les neurones motores del cervell, tronc encefàlic i medul·la espinal, que són les cèl·lules encarregades de transmetre l’ordre del moviment voluntari del cervell als músculs. Com a conseqüència, els pacients presenten atrofia muscular que avança provocant paràlisi progressiva. També afecta a la capacitat de parla, deglució i respiració. La malaltia no té cura i encara no es disposa de cap tractament que permeti aturar el procés degeneratiu.



Actualment, la Fundació Miquel Valls és l’única entitat sense ànim de lucre a tot Catalunya que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA i les seves famílies, i que lluita contra la malaltia promovent la recerca. El seu equip de professionals treballa per l’atenció domiciliària de les persones afectades i les seves famílies, la coordinació de l’atenció mèdica, social i psicològica, la recerca científica a través de les Unitats Especialitzades d’ELA ubicades dins dels propis hospitals, així com també fomenta la promoció i el suport a la investigació d’aquesta malaltia.



El CSG va començar a fer Teaming l’any 2008 i actualment ja són 260 professionals els que participen en aquesta iniciativa solidària. Aquest any la causa guanyadora ha estat presentada per les treballadores socials de l’Hospital Sant Antoni Abat.



Què és fer Teaming?

Teaming és una iniciativa solidària que es basa en la recaptació de diners (un euro al mes) amb la finalitat d’ajudar a alguna causa concreta. En el cas del CSG, cada any es tria una causa a través d’una votació, i un cop escollida, els treballadors que així ho desitgen donen un euro mensual de la seva nòmina, que es destina íntegrament a la iniciativa solidària més votada. En definitiva, es tracta de microdonacions que no suposen un gran esforç pel que les fa, però que sumades són una gran ajuda pels qui les rep.