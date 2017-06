Mor un nen de 10 anys ofegat en una piscina a Vilanova i la Geltrú durant un casal d'estiu

Un nen de 10 anys ha mort ofegat aquest dijous al migdia quan es banyava a la piscina del Club Tennis Vilanova mentre participava en un casal d'estiu. L'alerta s'ha produït a les 12.23 hores quan han trobat el menor inconscient a l'aigua. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que li han fet maniobres de reanimació cardiopulmonar al nen però no ha pogut fer res per salvar-li la vida. El SEM ha ofert suport psicològic tant a la família com als companys i monitors del casal.