Denunciats a Sitges 9 conductors de vehicles de gamma alta que participaven en un ral·li

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud van denunciar el divendres, 16 de juny, 29 conductors per excés de velocitat en un control a la C-32, al punt quilomètric 35, en sentit Sitges.



Els fets van tenir lloc el matí del mateix dia, entre les 10 i les 12 hores, quan els agents de trànsit que feien un control de velocitat en aquesta via, a l’altura del terme municipal de Sitges, van detectar un grup de participants de la prova de resistència Rally StreetGasm 2017. La notificació de les infraccions es va fer al peatge de Vallcarca.



Els participants d’aquest ral·li per etapes, que es va iniciar uns dies abans a Holanda, condueixen turismes de gamma alta i travessen diversos països d’Europa fins arribar a València, on finalitza. En aquesta ocasió tots havien sortit d’un hotel emblemàtic de Barcelona i es dirigien cap a la capital de la Comunitat Valenciana.



Els agents de trànsit van denunciar un total de 29 conductors infractors, dels quals nou eren participants d’aquest ral·li, que en la seva condició d’estrangers sense domicili a Espanya, van haver de pagar les sancions in situ.