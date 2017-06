Es col·loquen a Vilanova els aparcabicicletes fets pels alumnes del PFI-PTT de fabricació mecànica

Finalitzat el curs d'Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques del Programa de Formació i Inserció (PFI-PTT) de l'IMET, els nou joves que l'han realitzat han pogut comprovar la utilitat dels aparcabicis construïts. Fruit de la iniciativa de col·laboració entre les regidories de Serveis Viaris i Educació i Ocupació, l'alumnat d'aquest curs, joves d'entre 16 i 21 anys, ha estat treballant en la construcció d'aparcaments per a bicicletes i aprenent la tècnica de fabricació mecànica que en el futur els pot obrir les portes al mercat laboral o bé animar-los a continuar formant-se professionalment.

A principis de curs la Regidoria de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat de l'Ajuntament de VNG va impulsar la proposta que va ser molt ben rebuda per part de l'IMET perquè permetia a l'alumnat treballar de manera competencial els continguts del curs i desenvolupar les habilitats del seu perfil professional a partir de la consecució d'un producte final que té una utilitat social. Així mateix, han estat els mateixos alumnes del curs els que han decidit la ubicació d'un d'aquests aparcabicis, que ha estat col·locat davant de l'Oficina Jove.

Aquest matí, els alumnes del curs juntament amb els professors, els regidors implicats en el projecte, Joan Giribet i Joan Martorell i la regidora de Joventut, Blanca Albà i el coordinador dels PFI-PTT de Catalunya, Jaume Hill, han volgut comprovar la bona feia feta i l'ús que ja està tenint l'aparcabicicletes un cop instal·lat. Per a Joan Giribet, el que avui hem vist “és el resultat d'una col·laboració molt satisfactòria per a la ciutat ja que hem optimitzat els recursos econòmics que tenim i amb el cost que té al mercat l'adquisició d'un aparcament per a bicicletes hem pogut construir-ne 5”. A més, ha destacat el regidor la iniciativa evidencia la necessitat de cercar “fórmules imaginatives que obren la porta a continuar col·laborant en el futur per fer altres elements necessaris per a la ciutat”.

Per la seva banda el regidor d'Educació i Ocupació, Joan Martorell, s'ha referit a la proposta d'aquest PTT que “té una aplicació pràctica d'uns coneixements que tenen com a resultat un element que acaba donant servei a la ciutat i que tindrà utilitat durant uns anys”. Quant als joves que han participat en el curs, el regidor d'Educació i Ocupació ha destacat la incorporació immediata al món laboral que han aconseguit dos dels integrants del curs i també que un altre hagi aconseguit el Graduat en ESO després d'haver participat en el curs. Joan Martorell ha explicat que “quan deixen els estudis és molt difícil que hi tornin i de fet un dels objectius dels PFI-PTT és aconseguir que els joves retornin al sistema educatiu reglat” i continuïn la formació més enllà de l'ESO.

Els PFI-PTT s'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i tenen una finalitat formativa i professionalitzadora. A VNG s'ofereixen cinc PFI-PTT que depenen del Departament d'Ensenyament i compten amb el suport de la Diputació de Barcelona. Jaume Hill, coordinador dels PFI-PTT de Catalunya ha afirmat que “aquest és un gran exemple del tipus d'activitats que pretenen els PTT amb uns resultats que puguin revertir en l'entorn social” mitjançant la metodologia de l'aprenentatge-servei. Des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat la voluntat és que els joves iniciïn itineraris formatius personals i professionals que facilitin el retorn a la formació reglada.