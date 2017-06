Els naixements baixen a Catalunya 3,6% el 2016 però la població creix en més de 5.000 persones

El 2016 es van registrar a Catalunya 67.909 naixements, el que representa una baixada del 3,6% respecte a l'any anterior, mentre que el nombre de defuncions registrades va ser de 62.761, un 3,3% menys que l'any anterior. L'any es va tancar amb un saldo vegetatiu positiu, ja que hi va haver 5.148 naixements més que defuncions. En el conjunt de l’Estat, en canvi, hi van haver 259 defuncions més que naixements, segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre indicadors demogràfics bàsics. A més, mentre a Catalunya l'esperança de vida se situa en 83,6 al conjunt de l'Estat és de 83,2 anys.

L'edat mitjana de les mares és de 32 anys, el 2015 era de 31,9. Les dones amb nacionalitat espanyola són mares una mica més tard, als 32,5 anys de mitjana, mentre que la maternitat a les dones de nacionalitat estrangera s'avança als 29,6 anys de mitjana.