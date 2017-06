Vilanova i la Geltrú recorda amb un minut de silenci el nen que va morir a la piscina durant un casal d'estiu

Prop de cent persones s'han concentrat aquest divendres al migdia davant l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú per recordar el nen de 10 anys que ahir dijous va morir a la piscina del Club Tennis Vilanova mentre participava al casal d'estiu organitzat per aquesta entitat. El consistori ha convocat la concentració com a mostra de condol a la família, mentre continua oberta la investigació dels Mossos d'Esquadra en una causa dirigida pel jutjat d'instrucció número 6 de Vilanova. Al menor el van localitzar inconscient dins l'aigua i ràpidament va ser atès pel socorrista, els monitors del casal i dos socis del Club Tennis que són metges. A les tasques de reanimació també hi va participar el Servei d'Emergències Mèdiques, que va desplaçar dues ambulàncies i un helicòpter, però no van poder salvar-li la vida. Aquest divendres el Club Tennis ha suspès l'activitat de casal d'estiu i manté la piscina tancada, mentre preveu recuperar la normalitat de cara a dilluns.

Famílies de l'escola on estudiava el menor, companys de classe, representants de la comunitat educativa de Vilanova, veïns de la ciutat i regidors de la majoria de grups municipals s'han reunit al punt del migdia davant l'ajuntament com a gest de record. L'alcaldessa Neus Lloveras ha traslladat el condol a l'entorn de l'infant i ha recordat davant la premsa que la "prioritat" del consistori és atendre la família.

L'alcaldessa també ha volgut posar en valor la ràpida assistència sanitària que va rebre el menor quan se'l va localitzar inconscient dins l'aigua. Segons va explicar ahir a la tarda en un breu comunicat el president del Club Tennis Vilanova, Alfons Chércoles, de seguida van actuar el socorrista, els monitors i dos socis del club que són metges i eren a les instal•lacions, així com també s'hi va desplaçar el SEM.

Lloveras ha recordat que el casal d'estiu del Club Tennis Vilanova és una activitat que "fa gairebé 20 anys que funciona", i ha afegit que "sempre ho ha fet amb les màximes garanties" pel que fa al compliment de la normativa. Amb tot, l'alcaldessa també ha apuntat que aquesta és la informació que té el consistori i que haurà de ser la investigació policial la que confirmi si s'estava seguint la llei en relació a les ràtios d'infants i monitors. "Hem de veure els resultats de la investigació, de l'autòpsia i dels exàmens mèdics que es faran al nen", ha insistit.

En aquest sentit, l'alcaldessa ha demanat respecte i "rigor" per evitar fer créixer la rumorologia que hi ha a la ciutat vers les causes de la mort del nen. "Vilanova és una ciutat mitjana, on ens coneixem tots i els rumors s'escampen molt ràpid, però des de l'administració no podem entrar en valoracions i ens cenyirem a allò que diguin els Mossos d'Esquadra", ha conclòs.

Pel que fa al Club Tennis Vilanova, aquest divendres les instal•lacions han obert les portes, després que el centre romangués tancat durant tota la tarda de dijous. En aquest cas, funcionen totes les instal•lacions excepte la piscina, i tampoc hi ha hagut jornada del casal d'estiu. A priori, de cara a dilluns el club preveu recuperar l'activitat habitual.