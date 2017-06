Dos incendis a les Botigues de Sitges i a Bonastre, incidents més destacats de la nit de Sant Joan

Els Bombers de la Generalitat han fet un total de 1.291 serveis arreu de Catalunya per la revetlla de Sant Joan, entre les 20.00 hores d'ahir i les 08.00 hores d'avui, una xifra molt similar a l'any passat (1.287). La major part d’aquests serveis ha estat per extinció d’incendis de vegetació, sobretot urbana, però també agrícola i forestal. Si bé l’any passat els Bombers van atendre 524 incendis d’aquest tipus durant la nit de revetlla, enguany se n’han atès 589. Els dos focs més destacats, a les Botigues de Sitges (Garraf) i Bonastre (Baix Penedès), ja estan controlats després de cremar unes 2 hectàrees i 3,5 hectàrees, respectivament. A banda dels incendis de vegetació també s’han dut a terme actuacions als nuclis urbans, per apagar incendis de contenidors o mobiliari urbà.

A la vegueria del Penedès, al Garraf s'han fet 16 serveis, a l'Alt Penedès 9, al Baix Penedès 12 i a l'Anoia 22. Entre els serveis més rellevants els Bombers apunten un incendi de vegetació a Sitges, a sobre de la urbanització Rat Penat del nucli les Botigues de Sitges del qual s’ha rebut l’avís a les 23.17 h.

L'avís del foc de vegetació a les Botigues de Sitges (Garraf) es va rebre a les 23.17 hores i les flames es van poder controlar poc abans de la una de la matinada. Es van mobilitzar 12 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat i, segons les estimacions inicials dels Bombers, hauria afectat 2 hectàrees de vegetació forestal. Paral·lelament, el foc de Bonastre (Baix Penedès) ha afectat una superfície estimada d’unes 3,5 hectàrees de vegetació en una zona boscosa propera a la urbanització la Vinya. L’avís de l’alarma va entrar poc abans de dos quarts de dotze de la nit i es van activar 9 vehicles dels Bombers. El foc està controlat des de les 4 de la matinada i actualment hi treballen vuit dotacions terrestres dels Bombers.

2,5 hectàrees cremades a Cervera

A comarques lleidatanes, cal esmentar una actuació per incendi de vegetació de les dues de la matinada a Cervera (Segarra). Aquest foc, que ha afectat 2,5 hectàrees de vegetació agrícola, va quedar controlat en poc més d’una hora. Pel que fa als serveis de la tarda d’ahir, 10 dotacions dels Bombers de la Generalitat continuen remullant la superfície afectada en l’incendi d’Esparreguera (Baix Llobregat). El foc, totalment controlat, es va declarar cap a dos quarts de sis a prop de la carretera B-231 i va obligar a tallar preventivament i per poca estona la circulació. Segons les dades del Cos d’Agents Rurals, la superfície afectada és de 6,5 hectàrees: 3,5 de vegetació forestal i 3 d’agrícola.

Sense víctimes mortals a les carreteres

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que des de l’inici del dispositiu especial de trànsit amb motiu de la festivitat de Sant Joan, a les 15.00 h d’ahir divendres 23 de juny, no s’ha registrat cap sinistre mortal a les carreteres i autopistes de Catalunya. Fins a les 21 hores d’ahir, han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona 213.272 vehicles, el 42% dels 500.000 vehicles previstos fins avui a les 15.00 h. En aquests moments domina la fluïdesa a la xarxa viària catalana, tot i que a l’N-340 es dóna pas alternatiu a Sant Carles de la Ràpita, a causa d’un camió avariat.

L'operació sortida de la revetlla de Sant Joan va ser molt complicada amb cues quilomètriques que van afectar principalment l’AP-7, amb 36 quilòmetres entre el Papiol i la Roca del Vallès en sentit nord, i 19 quilòmetres, entre Papiol i Gelida en sentit sud. La situació també va ser complicada a la C-32, amb 13 quilòmetres entre Cornellà i Castelldefels i a la C-31 d’El Prat a Castelldefels, i més endavant a les costes del Garraf per un accident que va obligar a donar pas alternatiu. A la Costa Brava, les retencions màximes es van produir a la C-35 de Vidreres a Llagostera i a la C-65 de Cassà de la Selva a Llagostera, en sentit Platja d’Aro.

La C-31 va patir retencions de Sant Adrià a Teià, agreujades per un accident i, de retruc, la B-20 va patir aturades del Nus de la Trinitat a Montgat, en sentit Mataró. Ambdues rondes de Barcelona es van col·lapsar durant bona part de la tarda. A banda, es va tallar la B-231 a Hostalets de Pierola, per un incendi en aquesta localitat. Diversos trams de retencions es van allargar fins a les 22.30 hores de la nit. L’operació sortida amb motiu de la festivitat de Sant Joan s’allarga fins a avui a les 15.00 h i des de l’SCT es demana als usuaris que no abaixin la guàrdia durant la conducció, que sobretot evitin les distraccions provocades pel telèfon mòbil i també es recorda la importància de conduir amb les condicions físiques i d’atenció idònies per circular amb seguretat.

55a Volta Ciclista a Tarragona

A més, convé destacar que aquest cap de setmana es produiran afectacions a la xarxa viària de la demarcació de Tarragona amb motiu de la 55a Volta Ciclista a Tarragona. Avui, a partir de les 10.00 h del matí, se celebra la primera etapa, amb inici i final a l’Hospitalet de l’Infant, que transcorrerà per l’ N-340 des d’aquesta població fins a altura de la Central Nuclear de Vandellós, en un recorregut doble.