La revetlla de Sant Joan deixa 2.366 incidents i 5.206 trucades al telèfon d'emergències 112

La revetlla de Sant Joan ha deixat un balanç de 2.366 incidents –cap d'especial gravetat- i un total de 5.206 trucades al telèfon d'emergències 112, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). Concretament, les comarques on s'han produït més avisos han estat el Barcelonès (1.448 trucades, el 27,8% del total), el Vallès Occidental (805 trucades, el 15,46% del total) i el Baix Llobregat (552 trucades, el 10,6% del total). Per municipis, destaca Barcelona ciutat que ha acumulat el 17% de les trucades al 112 (907), seguida a considerable distància per Sabadell (286 trucades, el 5,5%), l'Hospitalet de Llobregat (195 trucades, el 3,75%) i Santa Coloma de Gramenet (173 trucades, el 3,32%). El tipus d’incident que ha generat més trucades és la crema de contenidors (727 trucades i 281 incidents diferents), seguit de la crema de matolls en via pública (594 trucades de 190 incidents) i foc en un solar (316 trucades corresponents a 248 incidents).

Els diferents tipus de trucades originades per incidents vinculats a incivisme (sorolls, baralles, embriaguesa en espai públic...) han estat 720 trucades (13,8% del total), corresponents a 555 incidents. Per franja horària, el període entre les 23.00 h d’ahir i mitjanit és en el que més trucades al 112 s’ha produït (912), seguit del que va de mitjanit a la 01.00 h, en el que s’han produït 900 trucades. Aquestes hores coincideixen amb el període en el que s’ha llençat la majoria d’artefactes pirotècnics.

Continua alerta per onada de calor i alt risc d'incendi

Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per onada de calor, i el Pla per risc d’incendis INFOCAT i demana a la ciutadans molta prudència per evitar problemes de salut causats per les temperatures que es preveuen extremes, i minimitzar el risc d’incendis evitant conductes negligents com llençar burilles des del vehicle, encara que semblin apagades. Els municipis següents han activat els seus plans municipals de Protecció Civil durant la revetlla de forma preventiva i per gestionar les possibles emergències que es produïssin: Sant Esteve Sesrovires, Sabadell, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Corbera de Llobregat, Barcelona, Sant Boi de Llobregat, L'Estany, Rubí, Torredembarra, Sant Celoni, Castelldefels, Tremp, El Prat de Llobregat i Abrera.