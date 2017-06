Dues persones ferides, una per arma blanca, en baralles durant la nit de Sant Joan a Vilanova

La revetlla ha trascorregut a VIlanova i la Geltrú tranquil·lament i sense incidents destacables. Totes les revetlles programades han transcorregut amb normalitat i han finalitzat a l’hora prevista. Els incidents més destacables al llarg de la nit han estat petits incendis de matolls i contenidors. El dispositiu de neteja de platges s’ha posat en marxa a les 6 del matí i han deixat llestes les platges pel bany a les 8 del matí.

Dues persones han resultat ferides en baralles durant la celebració de la nit de Sant Joan a Vilanova i una altra persona ha estat evaquada a un centre hospitalari després de patir cremades a la cara en esclatar-li un coet, que ell mateix havia tirat, segons ha informat la policia local. Són els fets més destacables de la revetlla a la capital del Garraf. El dispositiu policial va començar a les 21 hores i no ha calgut tallar el trànsit de vehicles per la façana marítima en cap moment de la nit, però si fer tasques d’ordenació de l’aparcament de vehicles a la platja del Far.

En relació amb el foc, la policia local ha col·laborat amb els Bombers en 5 incendis de matolls i altres 5 incendis de contenidors i s’ha fet un control de fogueres a les platges, fent-ne apagar 13. Una persona ha estat evaquada a un centre hospitalari després de patir cremades a la cara en esclatar-li un coet, que ell mateix havia tirat.

La Policia Local ha intervingut en dos accidents de trànsit aquesta nit, un amb ferides lleus i l’altre amb només danys materials, i ha fet dues intervencions per baralles o agressions. Una de les persones ferides ha rebut diversos talls a les mans i a l'esquena amb arma blanca durant una baralla. L’autor ha estat identificat i s'ha fet càrrec de les diligències els Mossos d'Esquadra. En l’altre servei, una noia ha rebut un cop de puny a la boca d’un individu que li exigia drogues.

Segons les dades de la policia, només hi ha constància de 2 robatoris, un per un atracament a un jove amb una navalla i el segon d’un robatori d’un mòbil al descuit.

A les 5 de la matinada els responsables dels xiringuitos han tancat els seus negocis i a les 6 de la matinada la Policia Local ha col·laborat en el desallotjament de les platges i així s’ha facilitat la neteja. Les platges i la zona del passeig han quedat netes i a punt al voltant de les 8 del matí, gràcies al dispositiu especial, amb 58 persones treballant.

La Policia Local ha fet aquesta nit un total de 18 controls d’alcoholèmia i drogues, amb resultat de 3 positius amb diligències penals, 3 positius amb denúncia administrativa i 1 conductor que no disposava de permís de Conduir.

El dispositiu sanitari ha informat que només han atès 12 persones, de les quals, cap era menor i d’aquestes només una, la persona que ha patit cremades per un coet, s’ha hagut de traslladar a l’hospital i la resta han estat lleus.

Durant el dispostiu especial, dos agents han patit lesions lleus, un s’ha fet mal al canell en aixecar un contenidor i l’altre s’ha fet una rascada al braç en caure de la moto en una persecució.

A les 9 del matí s’ha donat per tancat el dispositiu de la revetlla.