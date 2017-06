La Policia Local de Vilafranca estrena una unitat canina "per la localització de drogues" (VÍDEO)

La Policia Local de Vilafranca ha realitzat recentment una incorporació molt especial: el Crack, un gos que ja ha començat a operar pels carrers de la capital de l’Alt Penedès de la mà del caporal Fran Martín. Aquest matí hem estat amb tots dos per copsar de primera mà què suposa disposar d’una unitat canina a Vilafranca.

- D’on sorgeix la idea d’incorporar una unitat canina a la Policia Local?

Tenim una unitat canina de rescat en la qual treballem amb diferents gossos per rescatar persones en cas de necessitat. Partint d’aquí, a la Prefectura li va semblar una bona idea incorporar un d’aquests gossos i des de fa una vuit mesos comptem amb el Crack. Durant tot aquest temps l’hem estat preparant, però ara ja està operatiu.

- Quines són les seves tasques?

Bàsicament la seva tasca consisteix en la recerca de drogues, ja sigui en persones, locals o vehicles.

- Com s’ensinistra un gos per a realitzar aquest tipus de tasca?

Comencem per una base com tot ensinistrament: d’entrada el gos ha d’identificar l’olor que ha de buscar amb la seva joguina. Tots els gossos es mouen per trobar la seva joguina i quan perceben l’olor a prop la busquen. En primer terme s’associa la joguina amb l’olor que volem que busqui; i després es deixa a part la joguina i només buscar l’olor.

- És molt necessària la lluita contra la droga a Vilafranca?

És necessària perquè n’hi ha molta, però la nostra idea principal és anar a les escoles a prevenir els nanos perquè vegin quina és la problemàtica; per altra banda, amb el Crack pretenem anar a places i llocs concrets on ell de seguida pot trobar la persona que en té. Amb ell tenim més en ment el concepte de prevenció que no pas el d’intervenció.

- Existeix el risc que pugui mossegar alguna persona?

No, és un gos molt noble que, per exemple, ha treballat amb nanos amb discapacitats on el podien tocar tot el que volguessin i no hi ha cap mena de problema.

- Quina jornada laboral té el Crack?

Fa la mateixa que jo perquè només amb un guia concret; i depenent del dia fa una part d’entrenament i l’altra de feina; adaptem una mica l’horari al que demana la Prefectura, unes hores al matí i unes altres a la tarda

- Està previst que s’entreni amb altres policies o queda únicament a títol individual?

En principi només individual; si funciona podria ser que s’incorporessin més guies però amb altres gossos, cadascú amb el seu. Ara s’ha de comprovar si per les necessitats que tenim al municipi és realment necessari.

- Quins terminis us proposeu per veure si realment funciona?

Cap, perquè a vegades la prevenció costa molt de valorar, és subjectiva, però arribarà un moment en què la Prefectura ho haurà de considerar.

- Quina percepció teniu de moment?

Molt bona, és un dissuasiu, anant a algunes places només de veure’l hi ha gent que ja marxa perquè saben que pot detectar droga. Per nosaltres és molt positiu, només amb la seva presència ja fa part de la seva feina

- Per altra banda, creu que pot ajudar a millorar la imatge de la policia?

Sí, n’estic molt content perquè amb ell la gent bé, s’apropa, ara sóc més bo, tot i que no deixa de ser una eina més de suport a la nostra tasca, ens proporciona una imatge més amable. Per altra banda, tots els agents el consideren un company més, ha estat molt ben rebut.