L'arqueòleg subaquàtic Xavier Nieto, guardonat amb la vuitena edició del Premi Roig Toqués

Un any més, en el marc de les Festes de Sant Pere, el Teatre Principal va ser l'escenari de l'acte de lliurament de la vuitena edició del Premi Roig Toqués, un guardó que vol reconèixer un projecte o trajectòria de tipus cívic, cultural o científic de l'àmbit de la mediterrània, que hagi contribuït al coneixement i divulgació d'algun aspecte relatiu al mar. El Ple de l'Ajuntament va decidir atorgar-lo aquest 2017 a la Confraria de Pescadors en l'àmbit local, i al científic Xavier Nieto Prieto en la categoria nacional. En l'acte de lliurament, la regidora de Cultura, Teresa Llorens, va parlar del "reconeixement a la defensa del nostre patrimoni, el mar", i va destacar que el Premi demostra que "Vilanova i la Geltrú és generadora del sentiment de pertinença, un espai de cohesió social".

És per això que enguany el Premi incorpora un tercer guardó. S'ha convocat el concurs escolar "El món del mar", amb l'objectiu de promoure la sensibilització dels infants envers el món marítim i copsar la mirada dels infants cap al mar. Enguany els guanyadors d'aquest concurs han estat la classe de 3r de l'Escola Margalló, amb un curtmetratge que es va poder veure durant el lliurament de premis. "Una idea molt encertada de les filles de Francesc Roig Toqués, que s'han dedicat a l'ensenyament, que contribueix a la important tasca de sensibilització, i que coincideix amb l'objectiu de l'Ajuntament de fer de l'educació un eix central de les nostres polítiques", va destacar la 3a tinenta d'Alcaldia.

El patró major de la Confraria, Jaume Carnicer, va recollir el premi en l'àmbit local destacant la vessant social i la cultural de la Confraria de Pescadors vilanovina en els seus anys d'història, i agraïnt les generacions de pescadors i les seves famílies que han cregut sempre en el projecte i han estimat el mar.

Per la seva banda, Neus Serra, esposa de Xavier Nieto, va recolir el premi en nom de l'arqueòleg, que es troba fent treballs d'arqueologia en un vaixell enfonsat del s.XVI a Algecires. Nieto, va dir, està molt orgullós d'haver rebut aquest premi perquè justament s'atorga a gent que ha dedicat la seva vida al mar.

L'acte de dijous va servir per recordar la figura de Francesc Roig Toqués, mort l'any 2008, i que s'homenatja cada any amb la convocatòria d'aquest Premi per agrair-li haver dut el nom de Vilanova i la Geltrú arreu amb tota una vida dedicada a la seva gran passió: el mar.