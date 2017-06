Jana Alonso rep el Premi Recerca per a la Pau del Garraf

La setmana passada va tenir lloc l’acte de lliurament del Premi de Recerca per a la Pau del Garraf per a treballs de batxillerat, que es va atorgar a Jana Alonso de l’Institut Manuel de Cabanyes, per la recerca “La pobresa infantil a Vilanova i la Geltrú”, segons es recull al veredicte de jurat de la convocatòria de l'XII Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona.

A l’acte hi va participar Lluis Giralt, adjunt a la presidència del Consell Comarcal del Garraf que va llegir el veredicte que el jurat del Premi de Recerca per a la Pau va fer públic el passat 31 de maig en l’acte de lliurament dels premis que es va fer a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona en el que s’exposaven els motius de la menció especial al treball de la Jana Alonso: “La pobresa infantil a Vilanova i la Geltrú, presentat per Janeta, que aprofundeix en el concepte de la pobresa a través de les seves causes i de l’impacte que té sobre la població infantil de Vilanova i la Geltrú. El jurat n’ha valorat l’estructura – adequada científicament i entenedora per al lector – i el fet que el contingut sigui alhora rigorós en els plantejaments teòrics i pràctic en les propostes d’actuació. S’ha considerat, doncs, que el treball respon al criteri de valoració del Premi de conjugar la recerca teòrica de la cultura de pau amb la seva projecció pràctica a escala local. A continuació, Giralt va felicitar l’estudiant “per dedicar una investigació a la comarca del Garraf o a una problemàtica que ens afecta a tots i totes”. Giralt també va felicitar la tutora del treball, Meritxell Piñol, i al centre educatiu i va posar en valor la feina del professorat per la tasca de suport i orientació els alumnes.

Xavier López, Director de la Fundació Solidaritat UB va destacar la rellevància que té aquest premi pel gran nombre de treballs presentats i per la seva qualitat i va explicar que la recerca guardonada a part de rebre el Premi del Garraf també ha estat reconeguda per una menció especial del Premi de Recerca per a la Pau de la Universitat de Barcelona.

Per la seva banda, la estudiant guardonada va explicar les motivacions de la seva recerca, el procés d’investigació, la metodologia i les seves conclusions. En aquest sentit, Jana Alonso va explicar a raó d’unes pràctiques que va fer a L’Economat de Vilanova i la Geltrú va decidir aprofitar la seva experiència i els recursos amb els que comptava per aprofundir en com incideix la pobresa i les situacions de vulnerabilitat en la vida dels infants de Vilanova i la Geltrú. Així doncs, a través d’entrevistes i enquestes a diferents col·lectius (mestres, sanitaris, treballadors/es socials) va fer un estudi va concloure que “hi ha una relació directa entre pobresa i malaltia, pobresa i dificultats escolars, pobresa i vulneració de drets, pobresa i desigualtat en les oportunitats. Tot i que s’ha de posar de manifest la importància del paper de les administracions i les entitats del tercer sector per intentar reduir aquesta problemàtica, tot i que cal treballar més en la inserció laboral per acabar amb aquesta problemàtica des de l’arrel”.

Per finalitzar, la tutora del treball, Meritxell Piñol va donar les gràcies a la Jana per escollir fer aquest treball i va posar de relleu la feina que es fa des del món educatiu per ajudar als infants que es troben en situacions de vulnerabilitat per a que tinguin les mateixes oportunitats educatives que la resta dels seus companys i per evitar l’exclusió social que podrien patir.

Durant l’acte es va lliurar a la guardonada el premi del Consell Comarcal del Garraf consistent a una tauleta electrònica.