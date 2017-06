La cocaïna torna a ser la droga més consumida entre les persones que atén Projecte Home

La cocaïna va ser la droga que més demandes de tractament va generar en l'associació Projecte Home a Catalunya el 2016, amb el 45,7% dels casos, mentre que el 2015 n'havien estat el 38%. La segueix l'alcohol, amb una molt baixa percepció del risc i que va activar el 37,1% dels casos. Catalunya és el territori on la cocaïna és la droga més consumida en els centres de Projecte Home, respecte al 31,1% de la mitjana estatal i molt per sobre, per exemple, de Madrid, amb el 26,1%. Són dades recollides en l'Informe Anual de Drogues sobre les persones ateses el 2016 per l'ONG a Catalunya. El seu director, Oriol Esculies, atribueix el repunt d'aquesta droga a Catalunya, en part, a l'activitat econòmica "frenètica" de Barcelona, a una millora del poder adquisitiu dels ciutadans i al pes del sector de la restauració, en què la cocaïna té més prevalença. "No existeix el consum responsable de cocaïna. Comences a destrossar-te la vida", alerta Tonet, un usuari de Projecte Home, que després de 29 anys consumint aquesta droga, amb diferents etapes, ha trobat en l'ONG l'"oportunitat de deixar de sobreviure i començar a viure".