Neàpolis s’integra al projecte Creative Makers per crear 4 Fab labs infantils a Itàlia, Estònia, Irlanda i Catalunya

L'Agència Pública d'Innovació, Neàpolis participa en un projecte internacional per a la creació de quatre Fab labs infantils en quatre països: Catalunya, Itàlia, Estònia i Irlanda. Aquests quatre Fab labs infantils, un dels quals estaria ubicat en un espai que impulsa la comunitat Maker local a Vilanova, treballaran conjuntament amb l'objectiu de promoure i explorar les oportunitats i dinàmiques que es generen al voltant d'aquests espais d'experimentació.

Els quatre Fab labs es conceben com a espais on els infants intervenen en diverses propostes com tallers i activitats sempre alineades des d'un enfocament eminentment pràctic. En aquest projecte, el focus d'activitat se situaria sobre la tipografia i la impressió i sobre la fabricació digital i les noves tecnologies. El projecte Creative Makers es proposa aconseguir amb el suport de la Unió Europea avançar en la innovació en els sectors de l'artesania tradicional, de la tipografia i la impressió. L'objectiu principal és obrir un FabLab per a nens en cadascun dels quatre països associats en la iniciativa.

L'extensió de les tecnologies d'impressió digital han propiciat que la tipografia hagi guanyat pes en l'òrbita de la producció artística i artesanal. Les seves especificitats i l'altíssima qualitat i propietats dels productes tipogràfics obtinguts han ajudat a la revifalla d'aquesta disciplina que ara ha vist com la incorporació de noves eines com les impressores 3D possibiliten crear matrius i entorns de treball més respectuosos amb l'ús de tintes ecològiques. Tot plegat ha contribuït a realçar novament l'art de la tipografia i la impressió com una disciplina d'estímul de la creativitat en l'ensenyament, ja que incorpora l'adquisició de competències i habilitats relacionades amb els treballs manuals, el disseny i l'estètica. Això fa d'aquesta una disciplina òptima per a proposar, des dels Fab Labs, tota mena d'activitats des d'una aproximació innovadora i vinculada a l'experimentació directa: des de la invenció de nous dissenys tipogràfics a les habilitats manuals amb objectes diferents dels existents en el món digital i l'experiència tàctil amb els materials d'impressió.

Es tracta que els nens, les escoles i les famílies s'impliquin activament a través de diferents tallers que es plantegen de forma eminentment practica i que proposen una experiència d'amalgamar la tipografia i la impressió digital amb la fabricació i les noves tecnologies. Entre algunes d'aquestes activitats programades hi haurà tallers transnacionals, cursos de formació, workshops. Totes aquestes activitats hauran de servir també per observar de quina manera els laboratoris de creació poden contribuir a la generació de noves experiències emprenedores o esdevenir l'embrió de futures activitats econòmiques i de negoci

Entre els col•lectius que actuarien com a públic objectiu d'aquests laboratoris de creativitat hi ha les comunitats artístiques local, els col•lectius d'artesans pels centres escolars als quals es vol involucrar en la iniciativa. Les diferents propostes d'activitat permetran la transferència de coneixements entre els col•lectius implicats i entre les diferents comunitats de cada país.

Es tracta doncs de crear nous espais adreçats als infants, les escoles i les seves famílies, desenvolupar estratègies per a expandir el coneixement entre les respectives comunitats locals i entendre el potencial empresarial i els impactes socioeconòmics que aquests laboratoris poden tenir sobre els territoris on actuen.

La previsió es començar els treballs al setembre de 2017 amb l'horitzó final del 28 de febrer del 2019. La Unió Europea finançarà el 60% dels costos de la iniciativa que té un pressupost de 343.023,50 €. Això comporta que l'aportació dedicada a Neàpolis serà de més de 50.000 €.

La col•laboració entre països comporta la participació i implicació en el projecte del Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale Onlus conegut popularment com a L'Explora, de Roma, El National Print Museum de Dublin (Irlanda) i Tallina Paber (a Tallin, Estònia) i també la inclusió com a entitats associades del Fablab Muse (Itàlia), Fun lab (Catalunya) Ukraina Kultuurikeskus Centre Cultural d'Ucraïna (Estònia) el Maker Lab i el Kultuuri Katel (Estònia), el Tog (Irlanda) i l'Associació Internacional de Nens als Museus “Hands On!” (Àustria).

Cadascun d'aquests agents aporta la seva expertesa en el seu àmbit d'acció. Els museu de Dublín i Estònia la seva específica dedicació als aspectes tècnics de la tipografia i impressió, L'Explora aporta la seva dilatada experiència en l'organització de tallers i activitats per a nens, escolars i famílies. Per la seva banda, Neàpolis aporta la seva expertesa en l'impuls dels processos d'internacionalització de les empreses a través de la seva oficina de projectes internacionals. Neàpolis és un actiu agent dinamitzador i que actua com a llançadora o acceleradora d'organitzacions i entitats que operen en el seu territori, com és el cas de Fun Lab, per tal que aquestes iniciatives puguin accedir a projectes d'impuls i al finançament de projectes europeus d'innovació i creativitat.

D'altra banda Neàpolis també aporta la seva experiència en la projecció d'espais de fabricació i fablabs. Es tracta d'explorar formes innovadores d'aprenentatge on l'enfocament pràctic és fonamental així com la implicació dels més petits i les seves famílies.

Els Fab Labs possibiliten la creació d'espais oberts a tots els públics, en alguns casos segmentant les audiències en públics específics. Són espais que a més faciliten l'accessibilitat a eines i maquinària pròpies del sector del disseny i la fabricació digital i al seu ús per activitats de formació. Són espais que han recollit la tendència emergent dels públics per fer, hackejar i retocar els objectes.

D'altra banda els Fab Labs constitueixen una excel•lent alternativa a la dinamització dels espais culturals a l'ús com és el cas dels museus. Espais que necessiten obrir-se a les noves tendències i que troben en aquestes potencials vies d'increment dels seus ingressos així com atreure un major nombre de visitants.