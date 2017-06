L’alumnat del PTT d’Auxiliar de Vendes col·labora amb la campanya d'adopcions del CAAD

L’alumnat del PTT d’Auxiliar de Vendes, oficina i atenció al públic de Vilafranca ha realitzat un projecte solidari anomenat Mira qui lladra, on s’han integrat els coneixements assolits al llarg del curs.

Aquest projecte ha tingut un doble objectiu. D’una banda, dissenyar una campanya per tal de sensibilitzar la gent, i en especial els joves, que abans de comprar un animal de companyia pensin en adoptar els gats i gossos del CAAD (Centre d’Acollida d’Animals de Companyia) del Penedès. De l’altra, recaptar fons per fer una donació d’aliments a aquest servei.

El projecte es va iniciar arran d’una xerrada sobre voluntariat, organitzada pel servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca, en que el PTT va participar. Aquesta va sensibilitzar l’alumnat, que es va plantejar com podien aportar el seu gra de sorra al CAAD. I d’aquí va sorgir la idea de dedicar-los el projecte

Per conèixer millor la realitat i les necessitats del CAAD, l’alumnat va realitzar una visita guiada que els va permetre conèixer les instal·lacions on es troben els gats i gossos, parlar amb els seus cuidadors sobre les responsabilitats que suposa tenir un animal domèstic, conèixer la història de molts dels gossos abandonats i reflexionar sobre la necessitat que hi ha de donar-los una segona oportunitat. A més, van aprofitar per demanar-los de quina manera podrien intervenir.

Després de veure la quantitat d’animals als qui calia ajudar a trobar una família, l’alumnat es va engrescar en fer una campanya de sensibilització per dues vies: mitjançant un compte a Facebook, orientat a la població més jove, i creant uns tríptics, que posteriorment van repartir al centre de la Vila, per tal de conscienciar la gent sobre la necessitat d’adoptar peluts en comptes de comprar-los. En paral·lel, i amb l’objectiu de recaptar fons, les noies i nois del PTT de Vendes van elaborar i vendre uns clauers al·lusius al tema fet que ha permès comprar una bona quantitat de menjar per als animals del CAAD.

La valoració final del projecte ha estat molt positiva gràcies a la col·laboració de tothom. L’experiència ha enriquit el grup d’alumnes, els quals, a més d’aprendre i treballar els continguts curriculars, les noies i nois han valorat que la seva feina tenia un plus de motivació, ja que sentien que treballaven per tal d’ajudar els animals del CAAD.

El PFI-Pla de Transició al Treball (PTT) de Vilafranca, ubicat a l’Institut Alt Penedès, es duu a terme mitjançant la cooperació entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona.