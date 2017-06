Els Mossos continuen buscant el presumpte autor dels trets en un bar de Vilanova i la Geltrú

Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el presumpte autor dels trets aquest dijous al migdia en un bar de Vilanova i la Geltrú. En el tiroteig va morir un home de 30 anys i una dona de 39 va haver de ser traslladada en estat crític a l'Hospital de Bellvitge, on continua ingressada aquest divendres, segons fonts del centre hospitalari. Les dues víctimes són de nacionalitat hongaresa. Els fets es van produir al voltant de les dues del migdia, quan es van sentir trets a l'interior del bar Sindicat del Vi, situat al carrer Ferrer i Vidal número 24 de la capital del Garraf. Segons fonts veïnals, l'home mort seria el cuiner de l'establiment. Fonts policials han descartat completament que els fets responguin a un mòbil terrorista.

Ara els Mossos d'Esquadra investiguen el cas i busquen el presumpte autor dels trets, que encara no han pogut localitzar.

Al voltant de les cinc de la tarda els serveis judicials es van endur el cadàver de l'home que ha resultat mort en el tiroteig, mentre la policia científica va continuar treballant dins de l'establiment per investigar els fets i buscar proves. Alguns veïns del mateix carrer on hi ha el bar van assegurar en declaracions als mitjans de comunicació que el tiroteig hauria tingut lloc únicament dins del bar. Segons el relat d'una d'elles, la Lourdes Andrés, "un home estranger hauria entrat al bar i hauria fet el tiroteig".

Els veïns explicaven que la dona ferida era la propietària del local i que feia aproximadament tres anys que el regentava, tot i que feia diversos anys que vivia a Vilanova i la Geltrú. La Judit Fatjó apuntava que el bar "era molt tranquil" i que la seva propietària "era una dona molt lluitadora i que cuidava molt el seu negoci".

D'altra banda, l'Adan Martínez, un veí proper a l'establiment, va explicar que havia parlat directament amb el propietari del bar del costat que va donat l'avís del tiroteig: "M'ha dit que s'ha trobat un noi mort i la mestressa del local ferida i que de seguida ha trucat a la policia". Segons el relat d'aquest veí, l'home que s'han trobat mort seria el cuiner del restaurant, que també seria de nacionalitat hongaresa i feia pocs mesos que treballava al local.