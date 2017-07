Detingut un lladre multireincident quan intentava robar en una casa a Calafell

Els Mossos van detenir dimecres un home de 41 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en grau de temptativa a Calafell. La nit de dimecres a dijous un veí del municipi va alertar la policia que un home havia intentat accedir a casa seva a través de la terrassa. El lladre, en veure que hi havia algú a l’interior, va fugir del lloc. Després d'adreçar-se al domicili, els Mossos van iniciar una recerca per la zona i van localitzar el presumpte autor en un carrer proper. Els agents van comprovar que l’home havia utilitzat una cadira per poder saltar a l’interior de la terrassa des d’una casa annexa.

Els Mossos també van instruir unes diligències penals per un delicte de danys ja que, segons explica la policia, el detingut va colpejar i va provocar danys al cotxe patrulla en què se'l traslladava a comissaria.

El detingut va passar a disposició judicial el mateix dimecres al matí al Jutjat de primera instància i instrucció número 6 del Vendrell i va quedar en llibertat amb càrrecs.