El programa d'integració social "Actua, tots per tots" s'instal·la a la Plataforma de Vilanova

La Plataforma, Consorci de Serveis a les Persones, acull des de fa uns dies un nou servei de manera permanent. És tracta d'un dels programes del Grup ATRA: l'Actua, tots per tots. Així, s'ha cedit un despatx per atendre les persones que formen part del projecte, i per fer reunions i formació del voluntariat que el fa possible.

La Plataforma va obrir les portes l'any 2011, i des d'aleshores s'hi han anat sumant diversos serveis d'atenció a les persones, amb la voluntat d'oferir a la ciutadania una finestra única que doni resposta a totes les necessitats socials d'una forma innovadora. Amb aquesta incorporació, amplia la xarxa i la diversitat dels serveis que acull amb l'objectiu de ser un equipament obert a la ciutat i a la ciutadania.

L'Actua, tots per tots és un programa comunitari pioner a Vilanova i la Geltrú que dóna suport a la vida autònoma a persones amb trastorn mental, i que contempla l'atenció al propi domicili. Es va iniciar el juliol de 2014, i és un programa innovador perquè incorpora la participació de persones amb malaltia mental com a voluntàries. Està impulsat per ATRA Associació, una de les entitats membres de la Mesa d'Entitats Socials de VNG, i el seu èxit ha fet que es posés en marxa també a Barcelona, al districte de Gràcia.

Aquest programa de Suport a la Vida Autònoma per a persones amb diagnòstic de trastorn mental, és una aposta per a l'acció comunitària i la participació, pel treball en xarxa, per a l'apoderament de les persones amb malaltia mental i per a la promoció de la convivència, la cohesió social, la gestió de la diversitat, la inclusió social, la cooperació, la col·laboració i el treball conjunt amb els agents del territori implicats. Fomenta el teixit associatiu i una ciutadania activa.

Entre els objectius, destaquen promoure l'autonomia, emancipació i desenvolupament psicosocial de les persones amb trastorn mental, potenciant el seu procés de rehabilitació i facilitant la seva inserció comunitària; fomentar el voluntariat entre les persones amb trastorn mental; el treball preventiu i la intervenció precoç per mantenir l'estabilitat de les persones beneficiàries; recuperar la confiança de la persona amb malaltia mental i millorar la seva qualitat de vida.

El programa també es proposa oferir als joves amb trastorn mental millors condicions en el desenvolupament dels seus projectes de vida, garantint-los oportunitats d'igualtat; potenciar una ciutadania activa; minimitzar i reduir el risc d'exclusió social entre els joves i potenciar les seves capacitats d'aprenentatge.

L'Actua, tots per tots cerca la implicació activa de la famílies de les persones amb trastorn mental, que són el primer marc de socialització i tenen una gran influència en la formació i desenvolupament dels infants i joves. En molts casos continuen sent referents al llarg de la vida. Per tant, la seva participació en el programa pot ser molt beneficiosa.