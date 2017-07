Professors de l’Escola Riera reben un curs de reanimació cardiopulmonar pediàtrica

Professionals del Servei d’Anestèsia del Consorci Sanitari del Garraf (CSG) han impartit un curs de reanimació cardiopulmonar pediàtrica a una trentena de professors d’infantil i primària de l’Escola Riera de Sant Pere de Ribes.



L’objectiu d’aquest taller ha estat dotar de coneixements i pautes clares als educadors perquè puguin actuar amb rapidesa en cas que un infant necessiti primers auxilis o reanimació. Els professionals del CSG han explicat com s’ha d’actuar davant d’un nen que està inconscient i que no respira, i quin procediment s’ha seguir davant d’una situació d’obstrucció de les vies aèries. Tots aquests coneixements s’han portat a la pràctica mitjançant la utilització de ninots especialment dissenyats per practicar la reanimació pulmonar.



Segons el Dr. Fernando Remartínez, Cap de Servei d’Anestèsia del CSG, “és molt important que el professorat sàpiga actuar amb rapidesa davant d’una situació de parada cardiorespiratòria, ja que la tasca del primer reanimador és vital mentre arriben els serveis d’emergència. Els educadors són un col·lectiu molt preocupat i conscienciat amb la salut dels infants, per aquest motiu sempre demostren moltes ganes de saber i conèixer més sobre com actuar en aquestes situacions. Ensenyar guies i protocols d’actuació ajuda a què el procediment es realitzi de la forma adequada, i es pot salvar la vida d’un infant”.